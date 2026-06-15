La salud femenina sigue rezagada en la ciencia: solo el 7 % de la investigación global se enfoca en mujeres

La salud femenina continúa enfrentando importantes desafíos en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico y acceso a soluciones médicas especializadas.

Aunque las mujeres representan cerca de la mitad de la población mundial, diversos indicadores muestran que las condiciones de salud que las afectan de manera exclusiva o desproporcionada siguen recibiendo una atención limitada dentro de los sistemas globales de innovación y financiamiento.

La situación tiene efectos directos en América Latina. Según cifras citadas por organizaciones internacionales, más de 33.000 mujeres mueren cada año en la región por cáncer cervicouterino, una tasa de mortalidad que supera ampliamente la registrada en Norteamérica.

A ello se suman cerca de 60.000 fallecimientos anuales por cáncer de mama y millones de embarazos no intencionales en países de ingresos bajos y medios de América Latina y el Caribe.

Detrás de estos indicadores existe una problemática estructural relacionada con la generación de conocimiento científico y la financiación de investigaciones orientadas a la salud de la mujer. Datos del informe Prescription for Change, publicado en 2025 por Kearney, el Foro Económico Mundial y la Fundación Gates, señalan que apenas el 7 % del financiamiento mundial en investigación en salud se dirige a condiciones que afectan exclusivamente a las mujeres.

Además, el mismo informe advierte que solo el 5 % de los medicamentos disponibles cuenta con evidencia suficiente sobre su seguridad durante el embarazo y la lactancia.

¿Por qué existe una brecha en la investigación sobre la salud de las mujeres?

Especialistas y actores del sector coinciden en que el problema no se limita a la financiación. La escasez de estudios específicos, la baja inversión en innovación médica enfocada en mujeres y las dificultades para trasladar los hallazgos científicos hacia aplicaciones clínicas han contribuido a que múltiples enfermedades continúen siendo subdiagnosticadas o atendidas con herramientas insuficientes.

A esta realidad se suma el interés aún reducido por parte de los inversionistas. De acuerdo con el Kearney Health Index 2026, apenas uno de cada siete inversionistas globales incluye la salud femenina dentro de su estrategia de inversión. Esto limita el desarrollo de nuevas tecnologías, tratamientos y modelos de atención enfocados en necesidades específicas de las mujeres.

La consecuencia es un ecosistema donde persisten vacíos en áreas como salud reproductiva, salud hormonal, menopausia, enfermedades cardiovasculares con características diferenciadas y distintos tipos de cáncer que afectan principalmente a la población femenina.

¿Qué es FemTech y cómo busca transformar la salud femenina en América Latina?

En respuesta a estas necesidades, durante los últimos años ha ganado relevancia el sector FemTech, una categoría de innovación que integra ciencia, salud y tecnología para desarrollar soluciones orientadas a condiciones que afectan exclusiva o desproporcionadamente a las mujeres.

Según el estudio Landscape FemTech Latam 2025, actualmente operan más de 70 startups especializadas en nueve países de América Latina. Estas iniciativas trabajan en áreas relacionadas con cáncer de mama, cáncer cervicouterino, salud reproductiva, bienestar hormonal, salud mental y monitoreo médico especializado.

Dentro de este contexto comienza a consolidarse una plataforma regional que busca conectar universidades, startups, inversionistas, empresas y sistemas de salud para acelerar la generación de evidencia científica, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento en la región.

Como parte de este proceso, Bogotá será sede del Femtech Innovation Summit (FIS), programado para los días 25 y 26 de agosto en el marco del GoFest de la Cámara de Comercio de Bogotá. La iniciativa incluirá actividades orientadas a fortalecer la relación entre investigación académica, emprendimiento científico e innovación tecnológica, entre ellas un hackathon universitario, una competencia regional de startups y espacios especializados para la divulgación de conocimiento sobre salud de la mujer.

El avance de este tipo de ecosistemas refleja una tendencia creciente en América Latina: la búsqueda de soluciones basadas en evidencia para reducir las brechas históricas que han limitado el desarrollo de la salud femenina y mejorar el acceso a diagnósticos, tratamientos e innovación médica para millones de mujeres en la región.