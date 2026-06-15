Enfrentamientos en la Sierra Nevada generan temor en comunidades de Santa Marta

En las últimas horas se reportaron enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y estructuras armadas ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que ha generado temor en la población.

Habitantes de la zona rural aseguran que las detonaciones se escuchan muy cerca de las comunidades, aumentando la preocupación por la seguridad de los civiles.

Operación militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

De acuerdo con información oficial, en desarrollo de una operación de asalto aéreo, tropas del Gaula Militares Élite y de la Segunda Brigada llegaron hasta la quebrada El Sol, en jurisdicción rural de Santa Marta, Magdalena.

La acción militar estuvo dirigida a afectar las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y reducir su accionar criminal en el departamento.

Protección de la población civil y respeto a los DD. HH.

El Ejército Nacional informó que la operación se ejecutó con el propósito de contribuir a la protección de la población civil y se desarrolló bajo estricto respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Las autoridades reiteraron que las acciones militares buscan garantizar la tranquilidad de las comunidades y neutralizar las amenazas que representan los grupos armados ilegales en la región.