CANAL RCN
Colombia

Enfrentamientos en la Sierra Nevada generan temor en comunidades de Santa Marta

La acción militar estuvo dirigida a afectar las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Foto: Gaula

Noticias RCN

junio 15 de 2026
11:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas se reportaron enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y estructuras armadas ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que ha generado temor en la población.

Guacamaya murió tras electrocutarse con cables de alta tensión en Santa Marta: no es el primer caso
RELACIONADO

Guacamaya murió tras electrocutarse con cables de alta tensión en Santa Marta: no es el primer caso

Habitantes de la zona rural aseguran que las detonaciones se escuchan muy cerca de las comunidades, aumentando la preocupación por la seguridad de los civiles.

Operación militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

De acuerdo con información oficial, en desarrollo de una operación de asalto aéreo, tropas del Gaula Militares Élite y de la Segunda Brigada llegaron hasta la quebrada El Sol, en jurisdicción rural de Santa Marta, Magdalena.

Falleció cría de ballena piloto que había encallado en costa de Tasajera, Magdalena
RELACIONADO

Falleció cría de ballena piloto que había encallado en costa de Tasajera, Magdalena

La acción militar estuvo dirigida a afectar las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y reducir su accionar criminal en el departamento.

Protección de la población civil y respeto a los DD. HH.

El Ejército Nacional informó que la operación se ejecutó con el propósito de contribuir a la protección de la población civil y se desarrolló bajo estricto respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Las autoridades reiteraron que las acciones militares buscan garantizar la tranquilidad de las comunidades y neutralizar las amenazas que representan los grupos armados ilegales en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

🔴 Streaming final con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial

Bogotá

Capturan en Suba a presunto responsable de robos a droguerías y papelerías: tenía brazalete

Pico y placa

Plan retorno en Bogotá hoy 15 de junio: horarios y vías con pico y placa regional

Otras Noticias

Túnez

Primera salida en el Mundial 2026: técnico fue despedido tras una dura goleada en el debut

Túnez tomó una drástica decisión tras caer 5-1 ante Suecia en el Mundial 2026. Sabri Lamouchi se convirtió en el primer entrenador despedido durante la Copa del Mundo.

Ucrania

Ataque masivo ruso deja 11 muertos en Ucrania y provoca incendio en catedral de Kiev

Las autoridades locales reportaron que los bombardeos alcanzaron numerosos barrios de la capital ucraniana.

Enfermedades

La salud femenina sigue rezagada en la ciencia: solo el 7 % de la investigación global se enfoca en mujeres

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 14 de junio de 2026

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida