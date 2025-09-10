Cae la banda ‘Los Abuelos’, dedicada al tráfico de drogas y otros delitos Cali

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades desarticularon la estructura criminal conocida como ‘Los Abuelos’.

Policía logró desarticular a 'Los Abuelos', banda criminal en Cali

La organización criminal se dedicaba al tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas en el barrio Mojica II, en la Comuna 15 de Cali.

El operativo, resultado de un trabajo investigativo de varios meses, permitió la captura de nueve personas: ocho mediante orden judicial y una en flagrancia.

Entre los detenidos hay seis hombres y tres mujeres, quienes deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

De acuerdo con las autoridades, ‘Los Abuelos’ mantenían una estructura organizada que operaba las 24 horas del día, rotando a sus expendedores para evadir los controles policiales.

Se estima que obtenían ingresos mensuales cercanos a los 20 millones de pesos, producto de la venta de drogas en diferentes puntos del sector.

Entre los capturados figura el líder del grupo, alias Lágrima, de 31 años, quien presenta antecedentes por porte ilegal de armas y homicidio.

También fueron detenidos alias Cabezas, de 29 años, quien ya había cumplido una condena por narcotráfico; alias Yeison, capturado en flagrancia mientras ocultaba armas; alias Pablito, investigado por homicidio; y alias Crespo, con antecedentes por estafa en varias ciudades del país.

¿Quiénes hacían parte de 'Los Abuelos'?

Asimismo, fueron capturados alias Kevin, encargado de alertar sobre la presencia de la Policía y de vender drogas; las hermanas ‘Kelly’ y ‘Celeny’, esta última pareja sentimental de ‘Lágrima’; y ‘Nury’, de 48 años, también vinculada a la red.

Durante los allanamientos se incautaron estupefacientes, municiones, un proveedor calibre 9 mm, dinero en efectivo y materiales usados para la dosificación de drogas.

Los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras que un juez de control de garantías impuso a los detenidos medida de aseguramiento intramural.