La lujosa mansión en Cali que era de un poderoso narco: santero decía que había caletas de dinero

En las últimas horas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó una lujosa mansión que era propiedad de un peligroso narcotraficante.

La vivienda fue ubicada en La Arboleda, un sector exclusivo de Cali. Para sorpresa de las autoridades, hubo tres hombres que estaban haciendo excavaciones en búsqueda de caletas que hayan perdurado con el paso de las décadas. Un santero les había dicho que todavía había dinero en las profundidades.

Personas fueron sorprendidas buscando las caletas

La SAE dio a conocer imágenes de la mansión, mostrando los acabados y demás lujos, tales como piscinas y extensas zonas sociales. En la década de los 90, fue la guarida del narcotraficante Vicente Wilson Rivera González.

Este hombre fue la cabeza principal del cartel del Amazonas y era conocido en el mundo delictivo como ‘Don Vicente. A finales del siglo XX, fue catalogado inclusive como el mayor traficante de cocaína en América Latina, luego de que le incautaran 7.5 toneladas de esta sustancia.

¿Quién es el narcotraficante que tuvo la mansión?

La caída del imperio de Rivera se dio en 2001. Las autoridades lo capturaron en un apartamento ubicado en Laguito, Cartagena. Posteriormente, lo condenaron por narcotráfico y lavado de activos.

Tras la recuperación, la SAE indicó que la mansión será adecuada para la educación de los jóvenes. “Esta recuperación es una muestra de que el Estado vuelve a hacerse presente donde antes reinaba la ilegalidad (…) Cada inmueble que rescatamos es una victoria de la legalidad sobre el crimen y un paso más hacia la paz y la justicia social”, declaró la presidenta de la entidad, Amelia Pérez.