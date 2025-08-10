CANAL RCN
A la cárcel cuatro integrantes de la red ‘La Tía’: usaban fachada de plantas medicinales para vender droga

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que ninguna de las implicadas aceptó.

Foto: Fiscalía General de la Nación

octubre 08 de 2025
10:35 a. m.
La Fiscalía General de la Nación anunció el pasado 6 de octubre que logró la judicialización de cuatro mujeres señaladas de pertenecer a la red delincuencial conocida como ‘La Tía’.

Capturan a cuatro integrantes de la red criminal conocida como 'La Tía'

Al parecer, la organización criminal estaba dedicada presuntamente al tráfico de estupefacientes en el centro de Cali, Valle del Cauca.

Las procesadas fueron identificadas como Luz Stella Espinosa, Betty Posada Quiñones, María Amparo Rengifo y María Félix León Torres.

Según la investigación, las mujeres habrían utilizado la fachada de un negocio de venta de plantas medicinales para encubrir la comercialización de drogas en el barrio El Calvario.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro presuntas integrantes del grupo delincuencial La Tía, dedicado al narcomenudeo en el centro de Cali, Valle del Cauca”, indicó la Fiscalía.

Durante las audiencias, el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que ninguna de las implicadas aceptó.

Las capturas se realizaron el pasado 24 de septiembre en el marco de un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación y la Dijín de la Policía Nacional, que incluyó cuatro diligencias de registro y allanamiento.

En los procedimientos fueron incautadas varias dosis de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y material utilizado para la dosificación de estupefacientes.

A la cárcel cuatro mujeres que hacían parte de la red criminal 'La Tía'

“Los elementos materiales probatorios recaudados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que las hoy imputadas, al parecer, simulaban la venta de plantas medicinales para expender sustancias ilícitas en el barrio El Calvario localizado en el centro de Cali”, añadió el ente acusador.

Tras la presentación del caso ante un juez de control de garantías, se ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para las cuatro mujeres, mientras avanza el proceso judicial que busca determinar la magnitud de su participación dentro de la estructura criminal.

