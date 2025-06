Esta banda pudo lavar activos por más de 500.000 millones de pesos: ¿Cómo lo hizo?

Las autoridades desarticularon una banda que se hacía llamar ‘Los Óscares’. Su papel criminal se centró en lavar activos por gigantescas cantidades.

Las seis personas que integraban esta red ejercían como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras.

Mercancía irregular provenía de Estados Unidos y China

De igual forma, se incautaron computadores, documentos y tokens, materiales que se usaron para los movimientos financieros sin levantar sospechas.

Las investigaciones arrojaron que las compañías en verdad se crearon para aparentar la legalidad del ingreso de grandes cantidades de mercancía provenientes de Estados Unidos y China.

Las empresas aparecían en Antioquia (Medellín y La Estrella) y Atlántico (Barranquilla y Galapa). El lavado de activos fue por 569.000 millones de pesos.

Sin embargo, lo que encendió las alarmas es que operaban en poco tiempo y los representantes legales no tenían la capacidad financiera para argumentar el origen del dinero. En pocas palabras, la corta actividad y bajos ingresos no concordaban con las altas sumas que recibían las compañías.

Las sospechas entonces apuntaron que se podría tratar de un lavado de activos. Al final, se supo que el dinero en verdad provenía de la mercancía irregular que ingresaba a Colombia.

Reveladoras conversaciones entre los miembros

La Fiscalía reveló conversaciones de los integrantes. En una, dos hombres hablaron sobre cómo movilizar el dinero obtenido por la mercancía sin riesgo de ser rastreado.

Persona 1: la única forma de uno legalizar eso, fue como hice yo, comprando bodegas y esas cosas. Uno las compra por dos mil, pero oficialmente lo hace por mil, entonces legaliza mil.

Persona 2: para el exterior, ¿Cómo piensas que se puede hacer? La vaina es la sacada (del dinero desde Estados Unidos)

Persona 1: cada que viajo, llevo. Estamos hablando de cifras grandes y la otra por las empresas normales, como si fuera un anticipo o algo. Acá está produciendo, pero llevarla allá haría que produzca un margen mucho menor.

En otra conversación, dos hombres también conversaron sobre cómo traer un contenedor.

Persona 1: lo quería molestar con dos cositas. La primera es que tenemos un contenedor de paneles solares que, si Dios quiere, nos está llegando en ocho días. Ahí vienen unos controladores que compramos.

Entonces queremos traerlo con Felipe porque como esa regulación no se ha establecido, están pidiendo mucho reporte en la certificadora. No para certificar sino como para autorizar el ingreso. A ver si él nos puede meter eso por un ladito para no dejar esos controladores en zona franca.

Persona 1: ¿Cuánto vale el contenedor en pesos?

Persona 2: unos 350 millones de pesos.

Persona 1: entonces sí vale la pena sacarlo por ahí.

Persona 2: para no dejarlos guardados en zona franca, mejor uno hacer el gastico y entrarlos derecho con este man (Felipe).