Así funcionaba el imperio criminal de una banda que estafaba con la venta de motos en Cali

Por medio de nueve allanamientos desarrollados en Bucaramanga y Cesar, se logró acabar con el imperio criminal de una banda integrada por 12 personas.

Bajo el nombre de The Sscamers o Jaladores de Motos, esta estructura estaba detrás de varios robos ocurridos en Cali. Las autoridades dieron a conocer cómo era su modus operandi.

Se hacían pasar como empresas oficiales

Los delincuentes creaban páginas falsas que aparentaban ser de reconocidas marcas de motocicletas, como Yamaha o Suzuki. Utilizaban varios canales, como lo eran Facebook Marketplace o Google Maps.

Todos los detalles eran bien cuidados para que no hubiera sospechas. La banda colocaba fotografías, logotipos y material publicitario para simular ser lo más cercano a las páginas oficiales. Esto, entonces hacía que los compradores confiaran ciegamente en lo que ofrecían.

Cuando las personas caían en el engaño, comenzaba el robo. Las víctimas eran contactadas por WhatsApp y los delincuentes se presentaban como asesores comerciales dispuestos a atender sus inquietudes.

¿Cómo caían las víctimas?

Para aparentar legalidad, mostraban documentos supuestamente oficiales, cédulas (que en verdad estaban adulteradas) y papeles que parecían ser oficiales. Luego de que la conversación avanzara, estas personas solicitaban transferencias de cuatro a 15 millones de pesos para finiquitar el negocio.

A lo largo del engaño, presentaban RUT adulterados y ofrecían descuentos en las motocicletas dependientes a la transferencia inicial. Además, la banda tenía una oficina acondicionada en donde producía todo el material falso.

Se cree que los criminales recibieron más de cinco mil millones de pesos. El dinero era transferido a las billeteras digitales de los cabecillas. Durante los allanamientos, se incautaron seis celulares, dos computadores, una pistola, sellos bancarios, afiches publicitarios, un carro y una moto.

Las autoridades le recomendaron a la ciudadanía estar alerta ante las ofertas con las que se topen por redes sociales. Lo clave es verificar que sean oficiales y no enviar dinero a desconocidos.