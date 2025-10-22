CANAL RCN
Colombia

Así funcionaba el imperio criminal de una banda que estafaba con la venta de motos en Cali

12 miembros de la banda fueron capturados.

Punto final para banda que engañaba con la venta de motos en Cali.
Punto final para banda que engañaba con la venta de motos en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
06:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por medio de nueve allanamientos desarrollados en Bucaramanga y Cesar, se logró acabar con el imperio criminal de una banda integrada por 12 personas.

Heroico: Motociclista y policías evitaron que mujer se lanzara de un puente en Bolívar
RELACIONADO

Heroico: Motociclista y policías evitaron que mujer se lanzara de un puente en Bolívar

Bajo el nombre de The Sscamers o Jaladores de Motos, esta estructura estaba detrás de varios robos ocurridos en Cali. Las autoridades dieron a conocer cómo era su modus operandi.

Se hacían pasar como empresas oficiales

Los delincuentes creaban páginas falsas que aparentaban ser de reconocidas marcas de motocicletas, como Yamaha o Suzuki. Utilizaban varios canales, como lo eran Facebook Marketplace o Google Maps.

Todos los detalles eran bien cuidados para que no hubiera sospechas. La banda colocaba fotografías, logotipos y material publicitario para simular ser lo más cercano a las páginas oficiales. Esto, entonces hacía que los compradores confiaran ciegamente en lo que ofrecían.

Cuando las personas caían en el engaño, comenzaba el robo. Las víctimas eran contactadas por WhatsApp y los delincuentes se presentaban como asesores comerciales dispuestos a atender sus inquietudes.

¿Cómo caían las víctimas?

Para aparentar legalidad, mostraban documentos supuestamente oficiales, cédulas (que en verdad estaban adulteradas) y papeles que parecían ser oficiales. Luego de que la conversación avanzara, estas personas solicitaban transferencias de cuatro a 15 millones de pesos para finiquitar el negocio.

Confundieron decoración de Halloween con un incendio y llamaron a los bomberos en Cali
RELACIONADO

Confundieron decoración de Halloween con un incendio y llamaron a los bomberos en Cali

A lo largo del engaño, presentaban RUT adulterados y ofrecían descuentos en las motocicletas dependientes a la transferencia inicial. Además, la banda tenía una oficina acondicionada en donde producía todo el material falso.

Se cree que los criminales recibieron más de cinco mil millones de pesos. El dinero era transferido a las billeteras digitales de los cabecillas. Durante los allanamientos, se incautaron seis celulares, dos computadores, una pistola, sellos bancarios, afiches publicitarios, un carro y una moto.

Las autoridades le recomendaron a la ciudadanía estar alerta ante las ofertas con las que se topen por redes sociales. Lo clave es verificar que sean oficiales y no enviar dinero a desconocidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma pensional

Magistrado le pidió a la Corte rechazar recusación de Paloma Valencia en el caso de la reforma pensional

Cali

Confundieron decoración de Halloween con un incendio y llamaron a los bomberos en Cali

Artistas

Salieron a la luz las causas médicas por las que murió Baby Demoni, la influencer amiga de Yina Calderón

Otras Noticias

Artistas

Murió una reconocida actriz en un trágico accidente: esto se sabe

La actriz fue trasladada a un centro hospitalario, pero falleció al poco tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Empleo en Colombia

¿Es obligatorio asistir a capacitaciones o reuniones fuera del horario laboral? Esto dice la ley

El Ministerio del Trabajo aclara cuándo las capacitaciones fuera del horario laboral pueden ser obligatorias y qué derechos tienen los empleados frente al pago de horas extras.

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol

Champions League

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?