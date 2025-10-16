Heroico: Motociclista y policías evitaron que mujer se lanzara de un puente en Bolívar

Una noche que pudo terminar en tragedia se convirtió en un acto de esperanza y solidaridad en el municipio de Cicuco, Bolívar, donde una mujer fue rescatada cuando intentaba lanzarse del puente El Limón.

La rápida reacción de un motociclista y de uniformados de la Policía Nacional evitó que la historia tuviera un desenlace fatal.

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue identificada como Ninfa Esther Berrío Barraza, quien se encontraba en el borde del puente con la intención de quitarse la vida.

Un motociclista que transitaba por el lugar notó su comportamiento inusual y, al intuir lo que estaba por suceder, alertó de inmediato a la Policía.

Minutos después, los uniformados de la estación de Cicuco llegaron al sitio y se acercaron con cautela, intentando tranquilizarla. Uno de ellos habló con Ninfa para disuadirla, mientras el ciudadano que dio la alerta colaboraba iluminando la escena.

Según el relato de los presentes, la mujer se mostró desesperada, pero en un instante de duda, los agentes y el motociclista aprovecharon para intervenir y lograron sujetarla y ponerla a salvo.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, destacó la valentía de quienes participaron en el rescate: “Cada vida es valiosa e irremplazable. Gracias a la rápida acción de nuestros uniformados y de un ciudadano ejemplar, hoy celebramos la vida”.

Tras el rescate, Ninfa Esther fue trasladada al hospital local de Cicuco, donde recibió atención médica y acompañamiento psicológico. Las autoridades también brindaron apoyo a sus familiares.

La comunidad del municipio ha mostrado su agradecimiento y reconocimiento a los rescatistas, a quienes han llamado “héroes sin capa” por su actuación desinteresada.