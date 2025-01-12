A la cárcel hombre de 52 años que abusó al nieto de su pareja en Meta

En los recientes días, la Fiscalía General de la Nación confirmó que fue enviado a la cárcel un hombre de 52 años por decisión de un juez de control de garantías. Al hombre, se le imputa el grave delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

A la cárcel sujeto que abusó del nieto de su pareja sentimental

El individuo es señalado de haber agredido sexualmente al nieto de su compañera sentimental, quien era un menor de tan solo 4 años cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre que, presuntamente, agredió sexualmente a un menor de edad, de 4 años para la época de los hechos, nieto de su compañera sentimental, en un sector residencial de Villavicencio (Meta)”, detalló la Fiscalía.

Según la información recolectada por un fiscal de la Seccional Meta, las agresiones habrían tenido lugar en un sector residencial de Villavicencio entre los años 2014 y 2015.

La investigación indica que el procesado, presuntamente, se aprovechaba de los momentos en que su pareja, la abuela del menor, estaba a cargo del niño para someterlo a vejámenes y acceso carnal.

Capturan a sujeto que abusaba sexualmente del nieto de su pareja

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en una vía pública de Villavicencio. Pese a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el capturado no aceptó los cargos imputados.

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015, cuando este hombre, al parecer, se aprovechaba de que su compañera sentimental cuidaba al niño y lo sometió a vejámenes sexuales y lo accedió carnalmente”.