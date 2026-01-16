CANAL RCN
Colombia Video

Aberrante e indignante: niños fueron obligados a venderle droga a otros jóvenes en Medellín

La droga era vendida cerca a instituciones educativas y zonas residenciales.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 16 de 2026
07:54 a. m.
La Policía desarticuló una organización criminal dedicada al reclutamiento de menores para la venta de estupefacientes en la Comuna 6 (Doce de Octubre) de Medellín.

Ocho personas fueron capturadas, señaladas de obligar a niños y adolescentes a comercializar drogas en sectores residenciales y cerca de instituciones de educación superior por los lados del noroccidente.

Banda conformada por ocho personas

El caso más grave involucró a un joven de 16 años que durante más de un año fue obligado a vender marihuana y drogas sintéticas. La mayoría de los compradores eran estudiantes menores de edad.

Mensualmente, la banda obtenía rentas de 240 millones de pesos y se llamaba Cotranal. Un punto en el que se vendía era el SENA Pedregal.

Durante los 10 allanamientos, fueron incautados más de 500 dosis de estupefacientes, específicamente marihuana y base de coca. Adicionalmente, se confiscaron dos motocicletas y dinero en efectivo.

Los ocho capturados tienen antecedentes por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y uso de documentos falsos. Los enviaron a prisión luego de ser imputados por tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir.

Pareja asesinada en Concordia

Las autoridades encontraron los cuerpos de Jesús Palacios y Liliana Jiménez Olaya en Los Nogales, zona rural de Concordia, Antioquia. La pareja se dedicaba a cultivar café.

El reporte oficial indicó que los restos presentaron heridas en el pecho, brazos y espalda ocasionadas con armas cortopunzantes. La primera hipótesis radica en una supuesta disputa por el control de la venta de sustancias.

Es importante mencionar que allí hay varias bandas que buscan quedarse con el negocio ilícito, tales como El Salacho, Los del Filo y el Clan del Golfo. Concordia está ubicado en una zona con corredores para la producción y transporte de estupefacientes.

