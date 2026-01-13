Tres falsas cirujanas se declararon culpables de desfigurar a 40 mujeres en clínicas de garaje en Medellín

En las últimas horas, durante la audiencia de adición de imputación de cargos las tres mujeres procesadas por desfigurar a más de 40 mujeres en clínicas de garaje en Medellín, a través de procedimientos estéticos, aceptaron de manera voluntaria su presunta participación en los hechos atribuidos.

Las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Estos hechos, en los que resultaron afectadas al menos 55 mujeres, la mayoría de ellas con secuelas irreversibles, se realizaron “en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín, Antioquia, sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad”, confirmó la Fiscalía.

Se declararon culpables falsas cirujanas plásticas que desfiguraron a 40 mujeres

Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en clínicas improvisadas se declararon culpables de los delitos que les fueron imputados por la Fiscalía en dos audiencias distintas.

“Entre abril de 2023 y mayo de 2024 las tres procesadas y otras personas, habrían realizado numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea’”, indicó el ente acusador.

La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres a raíz de las intervenciones sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.

Falsas cirujanas plásticas mudaban las clínicas de garaje para huir de las víctimas

De acuerdo con la investigación, las tres mujeres habrían “participado directamente en los procedimientos estéticos, en la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos”.