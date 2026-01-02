CANAL RCN
Colombia

Así cayó 'La Isla', la banda que hacía $50 millones de mensuales vendiendo drogas en Bogotá

Siete personas fueron capturadas en Kennedy tras un operativo que permitió desarticular una estructura dedicada al microtráfico en el suroccidente de Bogotá.

Así cayó 'La Isla', la banda que hacía $50 millones de mensuales por venta de drogas en Bogotá
Foto: Policía de Bogotá

Noticias RCN

enero 02 de 2026
10:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras ocho meses de investigación, la Policía y la Fiscalía lograron desarticular a ‘La Isla’, una estructura delincuencial que operaba en el suroccidente de Bogotá y que obtenía rentas ilegales cercanas a los 50 millones de pesos mensuales por la venta de drogas.

"Estamos listos": esta es la propuesta de Nicolás Maduro a Estados Unidos
RELACIONADO

"Estamos listos": esta es la propuesta de Nicolás Maduro a Estados Unidos

La operación que se llevó a cabo en Kennedy incluyó seguimientos, entrevistas, análisis de bases de datos, interceptaciones telefónicas y labores de agentes encubiertos.

Estas acciones permitieron reconstruir el funcionamiento interno del grupo y documentar su participación directa en la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo.

Perro descubrió el secreto que tenía un bar en Bogotá donde se vendía droga
RELACIONADO

Perro descubrió el secreto que tenía un bar en Bogotá donde se vendía droga

Así operaba ‘La Isla’, banda que ganaba una millonada vendiendo drogas

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, ‘La Isla’ estaba integrada por siete hombres que tenían injerencia directa en sectores como El Amparo, María Paz y la Plaza Central de Abastos, donde la estructura había consolidado puntos de expendio que abastecían de drogas sintéticas y otras sustancias a consumidores habituales.

Dentro de la estructura criminal, los roles estaban definidos por alias Julián, como cabecilla de ‘La Isla’, era el responsable de la fabricación y el almacenamiento de las sustancias ilícitas.

Por su parte, alias Oscar cumplía funciones de coordinación logística y distribución, entregando las drogas a los expendedores que las comercializaban directamente en las calles de zonas específicas en Kennedy.

Las autoridades confirmaron que varios de los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Habló papá de mujer que fue atropellada por camioneta en Bogotá: exige que responsables den la cara
RELACIONADO

Habló papá de mujer que fue atropellada por camioneta en Bogotá: exige que responsables den la cara

‘La Isla’ recaudaba 50 millones mensuales por ventas de drogas

Con este operativo, las autoridades afectaron de manera significativa las finanzas de banda cuya renta criminal superaba los 50 millones de pesos mensuales.

Este impacto económico es clave porque golpea directamente la capacidad de la organización para reorganizarse, reclutar nuevos integrantes o expandir su actividad ilegal hacia otros sectores de la ciudad.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 150 gramos de tusi, una sustancia sintética de alto valor en el mercado ilegal, así como siete frascos de ketamina, un fármaco psicoactivo que es utilizado como base para la elaboración de drogas alucinógenas.

También fueron decomisados siete teléfonos celulares que, según los investigadores, eran utilizados para coordinar la venta, distribución y control de los expendedores.

Así eran los atemorizantes panfletos de un extorsionista en Bogotá: se la pasaba con una granada
RELACIONADO

Así eran los atemorizantes panfletos de un extorsionista en Bogotá: se la pasaba con una granada

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Bus con 40 pasajeros se volcó en la vía Sabanalarga–Medellín: siete personas resultaron heridas

Disidencias de las Farc

Fevcol y Corporación Rosa Blanca denuncian amenazas por buscar a menores reclutados por las Farc

Valledupar

Riña entre vecinos terminó con dos muertos en Valledupar: uno de ellos fue linchado

Otras Noticias

Ecuador

Aumenta número de muertos tras ataque armado en Ecuador en la víspera de Año Nuevo

La Policía Nacional se encuentra adelantando las investigaciones de los hechos como un posible episodio relacionado con disputas entre grupos criminales.

Artistas

Estos son los cantantes mejor pagados del 2025: ¿cuál es la cuota colombiana?

El 2025 cerró con la icónica lista de los cantantes con la mayor cantidad de ingresos en el año.

Salario mínimo

CARF advierte fuerte impacto fiscal por aumento del salario mínimo

Quemados con pólvora

Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante

Independiente Santa Fe

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?