Así cayó 'La Isla', la banda que hacía $50 millones de mensuales vendiendo drogas en Bogotá

Tras ocho meses de investigación, la Policía y la Fiscalía lograron desarticular a ‘La Isla’, una estructura delincuencial que operaba en el suroccidente de Bogotá y que obtenía rentas ilegales cercanas a los 50 millones de pesos mensuales por la venta de drogas.

La operación que se llevó a cabo en Kennedy incluyó seguimientos, entrevistas, análisis de bases de datos, interceptaciones telefónicas y labores de agentes encubiertos.

Estas acciones permitieron reconstruir el funcionamiento interno del grupo y documentar su participación directa en la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo.

Así operaba ‘La Isla’, banda que ganaba una millonada vendiendo drogas

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, ‘La Isla’ estaba integrada por siete hombres que tenían injerencia directa en sectores como El Amparo, María Paz y la Plaza Central de Abastos, donde la estructura había consolidado puntos de expendio que abastecían de drogas sintéticas y otras sustancias a consumidores habituales.

Dentro de la estructura criminal, los roles estaban definidos por alias Julián, como cabecilla de ‘La Isla’, era el responsable de la fabricación y el almacenamiento de las sustancias ilícitas.

Por su parte, alias Oscar cumplía funciones de coordinación logística y distribución, entregando las drogas a los expendedores que las comercializaban directamente en las calles de zonas específicas en Kennedy.

Las autoridades confirmaron que varios de los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

‘La Isla’ recaudaba 50 millones mensuales por ventas de drogas

Con este operativo, las autoridades afectaron de manera significativa las finanzas de banda cuya renta criminal superaba los 50 millones de pesos mensuales.

Este impacto económico es clave porque golpea directamente la capacidad de la organización para reorganizarse, reclutar nuevos integrantes o expandir su actividad ilegal hacia otros sectores de la ciudad.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 150 gramos de tusi, una sustancia sintética de alto valor en el mercado ilegal, así como siete frascos de ketamina, un fármaco psicoactivo que es utilizado como base para la elaboración de drogas alucinógenas.

También fueron decomisados siete teléfonos celulares que, según los investigadores, eran utilizados para coordinar la venta, distribución y control de los expendedores.