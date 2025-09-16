CANAL RCN
Colombia

Punto final para banda que estaba detrás de miles de robos cibernéticos en Barranquilla y Medellín

Esta banda afectó a más de mil personas y el dinero de los fraudes supera los dos mil millones de pesos.

Desarticulan red cibernética en Barranquilla.
Desarticulan red cibernética en Barranquilla. Foto: Policía de Barranquilla.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
11:41 a. m.
Uniformados de la Dijin y el Centro Cibernético Policial le pusieron punto final a una banda que estaba detrás de millonarios robos cibernéticos en Barranquilla y Medellín.

Desde hace 10 meses, las autoridades le estaban siguiendo el rastro a la estructura. Las investigaciones arrojan que es responsable de más de dos mil casos relacionados con fraude bancario.

¿Cómo operaba la banda?

Durante el operativo, se incautaron 15 celulares, 96 tarjetas SIM y una libreta con información detallada de las víctimas.

Los métodos que usaron eran vishing y phishing, los cuales consisten en suplantar entidades bancarias para robarle información a los usuarios. Básicamente, las víctimas no sospechaban nada y diligenciaban sus datos personales, los cuales terminaban llegando a las manos de los delincuentes.

Entre los miembros de esta estructura había una persona que trabajaba en una entidad bancaria, lo cual facilitó el accionar delictivo, debido a que tenía a su cargo el acceso a las bases de datos.

Con respecto al resto de integrantes, se supo que tenían un call center clandestino, desde el cual se analizaba la información, las víctimas eran perfiladas y se realizaban las llamadas.

Al parecer, esta banda fue responsable de afectar a más de 1.100 personas y el monto de los fraudes es cercano a los 2.126 millones de pesos.

¿Qué son el vishing y phishing?

El Banco de Bogotá explica que el vishing se presenta por medio de llamadas en las que se hacen pasar como la entidad bancaria. Los criminales guían la conversación para que parezca un servicio al cliente común y corriente.

Cuando consiguen la atención y confianza de las víctimas, les piden su información personal, así como la de los productos financieros. Con esta data, tendrán todo listo para quedarse con el dinero.

Frente al phishing, el banco señala que hace referencia a los mensajes de correo electrónico que parecieran ser oficiales, pero en los que se pide desbloquear productos, diligenciar formularios o ingresar a enlaces que llevarían al sitio web, pero en verdad no es así.

