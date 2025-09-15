Momento en el que capturan a ladrones que le robaron costoso celular a domiciliario en Bogotá

Las autoridades capturaron a dos hombres que la habían robado el celular a un domiciliario en Bogotá. Quedó grabado con lujo de detalles el momento del arresto.

El hecho se presentó en el barrio Alquería, localidad de Puente Aranda. El domiciliario se estaba disponiendo a entregar un pedido, cuando fue abordado por el par de ladrones, quienes tienen 20 y 21 años respectivamente.

Celular cuesta más de seis millones de pesos

Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron el celular. Con lo que no contaron es que la Policía estaba más cerca de lo pensado. Los vecinos alertaron a los uniformados, quienes pudieron impedir que pudieran escapar.

La captura se llevó a cabo en una calle angosta. El domiciliario tenía su motocicleta estacionada e incluso intentó golpear a los ladrones durante el procedimiento. Otras cuatro personas estaban en el sitio.

Uno de los ciudadanos calmó y alejó al domiciliario, quien pudo recuperar su celular, el cual tiene un precio que supera los seis millones de pesos.

Hurto a personas en Bogotá: cifras oficiales

Entre enero y julio, se presentaron 75.520 casos relacionados con el hurto de personas. En ese periodo, el mes con mayores reportes fue marzo, mientras que el de menores cifras fue mayo.

Con respecto a las modalidades, la data indica que los crímenes se llevaron a cabo con uso de armas fueron: cortopunzantes (13.725), de fuego (6.349) y contundentes (1.068).

En comparación con el mismo periodo de 2024, las localidades que experimentaron un aumento en los casos fueron: Candelaria, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda, Usaquén, Teusaquillo, Engativá y Suba.

Durante este año, la Policía ha capturado a más de 25 mil personas por varios delitos en Bogotá, así como logrado la incautación de más de 1.086 armas de fuego y se han recuperado 3.269 celulares.