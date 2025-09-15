CANAL RCN
Economía

Experto alerta sobre sorprendente modalidad de estafa en talleres mecánicos

En Colombia alertan sobre nuevas estafas en talleres mecánicos. Conozca el truco del aceite en amortiguadores y cómo evitar engaños con frenos y llantas.

Scotty Kilmer y la modalidad de estafa en talleres mecánicos
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
07:30 p. m.
Llevar el carro al mecánico suele ser un dolor de cabeza para muchos conductores, no solo por el costo de las reparaciones, sino también por el riesgo de ser víctimas de engaños.

Recientemente, Scotty Kilmer, uno de los especialistas en autos más reconocidos en redes sociales, advirtió sobre una modalidad de estafa que se ha vuelto frecuente en talleres mecánicos.

Según Kilmer, algunos lugares recurren a trucos visuales para convencer a los clientes de reparaciones costosas que en realidad no son necesarias.

El truco del aceite en los amortiguadores

Uno de los engaños más comunes ocurre con los amortiguadores. “Antes de ir haz una foto y si ves que están secos y luego te dicen eso, son estafadores que lo rociaron”, explicó el experto.

El fraude consiste en rociar aceite sobre los guardapolvos o amortiguadores para simular una fuga. Al mostrar la pieza cubierta de líquido, el conductor cree que existe un daño grave y accede a pagar un reemplazo que puede ser bastante costoso.

Kilmer recomienda que, antes de visitar un taller, los propietarios tomen fotografías de las piezas limpias y secas. De esta manera, si luego les muestran un supuesto daño, tendrán pruebas para defenderse.

Además, sugirió pruebas caseras simples: mover la rueda en posición de las 3 y 9 en punto para revisar la barra de dirección y en las 6 y 12 en punto para detectar problemas en las rótulas. Si no hay juego ni vibraciones, es poco probable que los amortiguadores necesiten reemplazo inmediato.

Otras estafas comunes en los talleres

Los frenos también suelen ser foco de falsas recomendaciones. Según Kilmer, si al frenar fuerte el volante no vibra y el pedal se siente firme, las pastillas aún están en buen estado. Solo deben cambiarse cuando su grosor sea menor al de una moneda.

Otra señal útil es el desgaste de las llantas: si todas disminuyen su vida útil de manera pareja, no hay evidencia de un problema con los amortiguadores.

El denominador común en estas estafas es el desconocimiento de los propietarios. Por eso, los especialistas aconsejan llegar al taller con información, fotografías y pruebas sencillas que permitan discutir con argumentos frente al mecánico y evitar caer en sobrecostos.

