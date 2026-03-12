Ladrones sorprendieron a joven cuando volvió de la universidad y la robaron en Bucaramanga

Uniformados de la Policía capturaron a dos ladrones armados de 22 y 19 años que querían salirse con la suya en el barrio de Sotomayor, Bucaramanga.

El robo fue contra una joven de 17 años que estaba entrando a su edificio después de estar en la universidad. El hecho se dio en horas de la tarde y las cámaras de la portería lo grabaron.

Ladrones le robaron el bolso, celular y cadena de plata

La mujer tenía el bolso colgado en su brazo derecho y estaba escribiendo en su celular. Por detrás venían sigilosamente los ladrones, quienes cubrieron su rostro con cascos de motocicleta.

Acto seguido, la situación se volvió traumatizante para la víctima. Los criminales la arrinconaron y amenazaron en la recepción. Ella opuso resistencia hasta que fue empujada y estando en el suelo se llevaron su bolso, una cadena de plata y el celular.

Sin embargo, no se dio por vencida y corrió para alcanzarlos antes de que encendieran la moto. La valiente joven se puso en su camino y evitó que emprendieran la huida.

Joven forcejeó con ellos hasta que llegó la Policía

Los vecinos la ayudaron y los ladrones se quedaron sin escapatoria. Además, los golpearon y les rompieron la motocicleta. Los policías acudieron tras el llamado de la recepción y la adolescente les contó lo que había ocurrido.

Durante la captura, les incautaron una pistola traumática con proveedor y dos cartuchos. Deberán responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Desde hace algunos meses, Sotomayor se ha vuelto un foco de inseguridad en la ciudad santandereana. Uno de los más recientes robos se dio en la tarde del viernes 17 de octubre en una cafetería.

Aquel día, ladrones motorizados amenazaron a los clientes y trabajadores para robarlos. Las personas intentaron esconderse debajo de las mesas o por los alrededores, pero los criminales dieron con su cometido.