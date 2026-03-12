Revelan estado de salud del vigilante al que le dispararon seis veces en una IPS de Cartagena

Un grave hecho de intolerancia dentro de una institución prestadora de salud en Cartagena mantiene en estado crítico a un vigilante que fue atacado a tiros mientras cumplía su labor.

El trabajador recibió seis impactos de bala en medio de un violento altercado con un hombre que, según se conoció, sería familiar de un paciente y que reaccionó de manera agresiva al no poder ingresar al lugar.

Familiar de paciente atacó a tiros a un vigilante en una IPS de Cartagena

Los hechos se registraron cuando el sujeto llegó hasta la IPS e intentó ingresar durante la madrugada. Sin embargo, el vigilante le explicó las normas establecidas para el acceso de acompañantes dentro de la institución, lo que desencadenó una fuerte discusión.

De acuerdo con lo conocido hasta el momento, el hombre reaccionó de manera violenta. En medio del altercado comenzó a causar destrozos dentro de la infraestructura del centro asistencial, rompiendo puertas y vidrios.

La situación escaló rápidamente cuando el agresor sacó un arma de fuego y disparó contra el guarda de seguridad. El vigilante recibió seis impactos de bala antes de que el atacante huyera del lugar.

¿Cómo está el vigilante al que le dispararon en una IPS de Cartagena?

Tras el ataque, el trabajador fue trasladado de urgencia y sometido a procedimientos quirúrgicos. Su estado de salud sigue siendo delicado.

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, Rafael Navarro, se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó la gravedad del caso:

Realmente es un hecho que transgrede la misión médica en Cartagena. Un tema de intolerancia, realmente un poco de seguimiento a las normas de bioseguridad y a las normas de convivencia de una institución hospitalaria que presta servicios de urgencia, en el cual lastimosamente uno de los vigilantes y la infraestructura física sufrieron daños. Pero aquí principalmente estamos hablando de una vida, la vida de un funcionario que si bien el vigilante hace parte del equipo de salud y por ende también está protegido por la misión médica, quien lastimosamente recibió impactos de balas y que en este momento, luego de cirugías el día de ayer, continúa en cuidado crítico con un pronóstico reservado en este momento y estamos atentos de su evolución que esperamos sea satisfactoria.

El funcionario también señaló que el episodio se originó en medio del incumplimiento de las normas que regulan el ingreso de acompañantes a las instituciones de salud, especialmente durante la madrugada.

Realmente es un tema de intolerancia, poca aplicación y poca disciplina a las normativas que tienen que ser rigurosas en las instituciones de salud, con el tema de ingresos de acompañantes en horario de la madrugada, además también un tema de seguridad y poca tolerancia de pronto a apegarse a estas normas que no justifican de ninguna manera esta transgresión a la misión médica.

Las autoridades reiteraron que el ataque constituye una grave agresión contra el personal que presta servicios dentro del sistema de salud. Mientras tanto, el vigilante permanece bajo estricta vigilancia médica y su evolución continúa siendo seguida de cerca por el equipo médico.