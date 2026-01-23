Capturan en Kennedy a hombre que atacó a su pareja con un pico de botella

Un hombre de 34 años fue capturado en la localidad de Kennedy por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La investigación se originó a partir de hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2025, cuando el hoy capturado agredió físicamente a quien sería su pareja sentimental, causándole múltiples heridas con un elemento cortopunzante tipo pico de botella.

Agresión con pico de botella y amenazas reiteradas

De acuerdo con el dictamen médico, la víctima presentó cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy.

La víctima también manifestó haber sido objeto de amenazas reiteradas contra su vida, señalando que el agresor expresaba de manera constante su intención de atentar contra su integridad personal.

Antecedentes judiciales y medida de aseguramiento

Durante el procedimiento de captura, se estableció que al detenido le había sido revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio, motivo por el cual figuraba en su contra una orden de captura y se encontraba en condición de prófugo de la justicia.

Según el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el hombre registra antecedentes judiciales por los delitos de fuga de presos y hurto. Una vez finalizadas las diligencias judiciales, un Juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario.

RELACIONADO Esto es todo lo que tiene que saber sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá el próximo 5 de febrero

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra la convivencia y la seguridad.