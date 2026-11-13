Cayó alias Mailo, el sicario venezolano que lanzó la granada que dejó un muerto en el barrio Santa Fe

Una operación conjunta entre el Gobierno Nacional y la Policía de Bogotá permitió la captura de 10 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los V-For, tras 26 allanamientos realizados en diferentes puntos de la ciudad y en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Entre los detenidos se encuentra alias Mailo, un ciudadano venezolano señalado de ejecutar homicidios por encargo y de participar en el atentado con granada ocurrido el pasado 22 de enero de 2026 en el barrio Santa Fe, que dejó una persona muerta y nueve más heridas.

Las imágenes recopiladas por los investigadores muestran a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que habrían lanzado una granada contra el lugar, provocando además lesiones a otras nueve personas.

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¿Quién es alias Mailo y su papel en la banda los V-For?

Tras varios meses de investigación, las autoridades adelantaron un operativo que permitió identificar y detener a varios presuntos responsables de los hechos violentos y de otras acciones criminales relacionadas con disputas territoriales por el control de actividades ilegales en esta zona de Bogotá.

Entre los capturados está alias Mailo, señalado como uno de los encargados de ejecutar los asesinatos que ordenaba la estructura criminal.

Según las investigaciones, su función consistía en identificar y atacar a personas que eran seleccionadas por la organización para ser asesinadas, principalmente por conflictos vinculados con la comercialización de drogas.

Los investigadores recopilaron videos en los que presuntamente aparece el hombre durante diferentes acciones delictivas. Ese material hace parte de las evidencias con las que las autoridades buscan establecer su participación en los homicidios y en el atentado con explosivos ocurrido en Santa Fe.

Un negocio criminal que movería $250 millones mensuales

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores es la capacidad económica que habría alcanzado esta estructura delincuencial. Según la información entregada sobre el operativo, Los V-For podrían generar ingresos cercanos a los $250 millones mensuales mediante sus actividades criminales.

Después de las capturas, los detenidos fueron presentados ante las autoridades judiciales. Un juez ordenó enviarlos a prisión mientras avanza el proceso correspondiente.

Con este procedimiento, que incluyó 26 diligencias de allanamiento en Bogotá y Chía, las autoridades buscan debilitar una organización señalada de participar en homicidios, disputas territoriales y comercialización de estupefacientes en el centro de la capital.