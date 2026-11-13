Murió Julio Morillo, la voz que acompañó a Diomedes Díaz y otros grandes del vallenato

La música vallenata está de luto. Julio Morillo, reconocido corista y arreglista vocal que acompañó a figuras como Diomedes Díaz y Jorge Oñate, falleció este viernes 13 de noviembre en Valledupar, a los 74 años. Su familia confirmó la noticia y recordó el legado que dejó en el folclor colombiano.

La noticia fue comunicada por su hijo, Julio César Morillo, mediante un mensaje publicado en redes sociales, en el que expresó el dolor de sus familiares por la partida del artista.

Con el corazón destrozado pero sostenidos por el amor inmenso que nos dejó, cumplimos con el doloroso deber de informar el fallecimiento de nuestro amado padre, esposo, suegro, abuelo y maestro, escribió.

En el mismo mensaje, destacó la importancia de su trayectoria y el aporte que hizo a la música del país. “Su voz inconfundible, su entrega absoluta al folclor vallenato como corista de las grandes leyendas y su calidad humana hicieron de él un verdadero gigante de nuestra música”, agregó.

¿De qué murió Julio Morillo, reconocido corista vallenato?

El artista atravesaba complicaciones de salud relacionadas con un cáncer que le habían detectado meses atrás. De acuerdo con reportes conocidos durante las semanas anteriores, permanecía hospitalizado desde el 24 de octubre en el Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar.

Su condición médica se había deteriorado y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante su hospitalización necesitó transfusiones sanguíneas y otros procedimientos médicos.

En esos días, sus familiares habían pedido oraciones y mensajes de apoyo, con la esperanza de que pudiera recuperarse. Finalmente, este viernes se confirmó su fallecimiento.

¿Quién era Julio Morillo y con qué artistas vallenatos trabajó?

Nacido en La Paz, Cesar, en 1952, Morillo mostró desde joven sus condiciones para el canto. Su camino en la música lo llevó a convertirse en una de las voces de acompañamiento reconocidas del vallenato, además de desempeñarse como arreglista vocal.

Uno de sus primeros registros discográficos llegó en 1973, cuando participó junto a Jorge Oñate y los Hermanos López en el álbum Bodas de Plata. A partir de entonces, construyó una carrera vinculada a importantes nombres del género.

En su recorrido compartió grabaciones y escenarios con Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Alfredo Gutiérrez, Miguel Morales, Los Diablitos, Juan Piña, Peter Manjarrés y Silvestre Dangond, entre otros.

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La noticia de su muerte enluta al folclor vallenato y deja el recuerdo de un músico cuya voz acompañó algunas de las interpretaciones de grandes exponentes del género.