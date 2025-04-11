Autoridades desarticulan red criminal dedicada a la distribución de drogas en La Florida, Nariño

Un contundente golpe a la delincuencia organizada se registró en el municipio de La Florida, Nariño, donde un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura en flagrancia de seis personas.

RELACIONADO La historia detrás de la banda que instrumentalizó a sus hijos para vender droga en Bogotá

Desmantelan red criminal encargada de distribuir y comercializar droga

Durante el operativo, los uniformados también lograron importantes incautaciones de material bélico y estupefacientes.

Las autoridades realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en las veredas Tunja Grande, Quebrada Honda y Granadillo, donde fueron halladas 360 dosis de marihuana, 710 papeletas de bazuco, nueve papeletas de clorhidrato de cocaína, además de dos armas de fuego y una motocicleta reportada como hurtada.

Durante los procedimientos también se incautó material alusivo a la estructura ilegal Columna Móvil Ariel Aldan, perteneciente a la Segunda Marquetalia, entre ellos un panfleto y un brazalete, evidencia de la intención de este grupo armado de mantener influencia en la región.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos utilizaban varios inmuebles rurales como centros de acopio y distribución de drogas al menudeo, afectando la convivencia y la seguridad de las comunidades locales.

El coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño, destacó la importancia de la operación y el trabajo articulado entre las fuerzas del orden:

Autoridades capturaron en flagrancia a seis personas de una red criminal en La Florida, Nariño

“Estas acciones reflejan el compromiso de nuestros uniformados por contrarrestar los factores de inestabilidad que afectan la tranquilidad de los nariñenses. Seguiremos actuando con decisión y contundencia para garantizar la seguridad en cada rincón del departamento”, afirmó.

En el comunicado, la Policía también indicó que “este resultado representa un golpe directo a las estructuras delincuenciales que buscan generar temor y desestabilizar el orden público en el suroccidente del país. Gracias al trabajo articulado entre las instituciones, se fortalece la presencia del Estado y la confianza ciudadana en los territorios históricamente afectados por la criminalidad”.