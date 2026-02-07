Desbordamiento del río Lebrija deja 64 familias damnificadas y un fallecido en Santander

El desbordamiento del río Lebrija en el departamento de Santander ha dejado un saldo de 64 familias damnificadas, una persona fallecida y varios heridos en el centro poblado de Vanegas.

Grave emergencia en Santander por desbordamiento de río Lebrija

Las autoridades coordinan desde el aeropuerto Palo Negro de Lebrija un operativo aéreo para llevar ayuda humanitaria, debido a que los accesos terrestres permanecen bloqueados por 16 derrumbes provocados por las intensas lluvias.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, en coordinación con la Unidad Nacional, realiza múltiples vuelos en helicóptero para transportar ayuda humanitaria y evacuar a población vulnerable, priorizando a niños de primera infancia y madres gestantes. Según las autoridades, aproximadamente 200 personas del asentamiento humano de Vanegas se encuentran damnificadas y reciben atención en la parte alta de la población.

"Le pedimos al Gobierno o al municipio de Río Negro que si nos hace el favor y nos puede colaborar con maquinaria amarilla, ya que cada vez que cae agua esta carretera se vuelve nada”, indicó Jairo Ortiz, usuario damnificado.

La creciente súbita ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la mañana, según testimonios de los afectados. "La avalancha esta que nos dejó sin el rancho, se perdió todo. Eso fue a las 4 y media de la mañana. La bulla, los truenos y todo; cuando bajó fue la avalancha de una vez", relató un habitante.

Las pérdidas materiales incluyen aves de corral, cabezas de ganado y la destrucción total de acueductos veredales. Los adultos mayores y niños son identificados como los grupos más vulnerables entre los afectados.

Organismos de socorro atienden emergencia en Santander

Los organismos de socorro trabajan en condiciones difíciles para evacuar a los damnificados de sitios de alto riesgo por posibles nuevas crecientes. "Estamos en esa fase exploratoria y estamos haciendo lo que más se pueda para poder llegar a la gente damnificada", informaron las autoridades.

Más de cuatro camiones con alimentos, kits de supervivencia, colchonetas y ropa han sido descargados en la plataforma del aeropuerto para su traslado aéreo hacia las zonas afectadas.