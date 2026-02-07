Bomberos intentan rescatar a gatica atrapada en casa que se desplomó en Kennedy

En Bogotá también se ha sentido con fuerza la temporada de lluvias que azota al país. De hecho, hace pocos días se registró el desplome de una vivienda en el barrio Roma, localidad de Kennedy.

La casa de tres pisos, que presentaba un hueco y filtraciones de agua, no aguantó las lluvias y colapsó en la mañana del pasado 3 de febrero, dejando cinco familias afectadas.

Debido a esta tragedia, 16 personas fueron evacuadas y los bomberos siguen en las labores para sacar a una gatica que se encuentra atrapada en la parte alta de la vivienda.

Autoridades monitorean la zona

Los propietarios de la vivienda aseguran que ya adelantaron las tareas pertinentes con la Alcaldía local para solicitar la demolición completa de la estructura sin afectar a los vecinos, algunos de los cuales también fueron evacuados.

Entretanto, las labores de monitoreo continúan, a la vez que se realizan obras de diagnóstico, mantenimiento y corrección del alcantarillado en el sector.

Además, los organismos de socorro han emitido maullidos para lograr sacar a la gata que permanece en la vivienda, sin embargo, no ha sido posible.

Entidades distritales permanecen en el sector 24 horas, para garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes del sector.

Vecinos piden respuestas al Distrito

Sin embargo, los vecinos temen por el futuro de la cuadra y dicen que todavía no hay respuesta sobre la fecha en la que podrían retornar a sus viviendas.

Se espera que el Idiger entregue en las próximas horas 57 kits noche y 24 kits de cocina a las familias afectadas.