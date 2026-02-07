Exfigura de Millonarios genera polémica tras revelar que sacó 'mucha plata' por revender boletas

En Colombia, mientras los estadios registran asistencias buenas y los clubes reportan ingresos récord por abonos, más que todo en finales, un fenómeno paralelo desangra el bolsillo de los hinchas: la reventa sistemática de boletería.

Y es que para el hincha de a pie, asistir a una final o a un clásico se ha convertido en una odisea financiera. Las autoridades y la Dimayor han intentado implementar la boleta digital nominativa, pero la falta de una legislación robusta que penalice severamente estas prácticas deja un vacío legal que los especuladores aprovechan sin pudor.

Sin embargo, lo más alarmante no es solo la acción de terceros ajenos al deporte, sino la revelación de que los mismos protagonistas del espectáculo han participado de ello.

Andrés Cadavid revela que hizo plata revendiendo boletas de una final con Millonarios

Andrés Cadavid, uno de los defensores más icónicos y aguerridos que ha pasado por Millonarios, confesó abiertamente su participación en la reventa de entradas durante su etapa como jugador activo.

En una entrevista reciente que se volvió viral, el central antioqueño relató con una honestidad brutal cómo aprovechó los privilegios que tienen los futbolistas —quienes suelen recibir una cuota de boletas de cortesía por parte del club— para generar ingresos extra de gran magnitud. El escenario fue nada menos que una final con el conjunto "Embajador".

"Me dijeron cuántas boletas iba a comprar y yo, como capitán, normalmente eran cinco, diez o quince, pero yo puse como 200 o 300 boletas. Puse una gran cantidad y hasta me dijeron que me había equivocado, pero les dije que eran esas", contó.

Y agregó: "Me las quitaban por nómina y la boleta nos la dejaban en 90.000 pesos, y cada una la vendía en 600.000. Al que me vendió las boletas le regalé diez. Yo, como buen paisa, les dije: '¿qué hay para hacer?'. Eso en Bogotá, que son carísimas, todo el mundo quería ir. Después de la final quedé con el título, la medalla y una tula de dinero".

El video ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores de la hinchada lo toman como una anécdota de "malicia indígena", otros lo ven como una falta de ética hacia la institución y la misma afición que paga precios inflados.