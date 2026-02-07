CANAL RCN
Colombia

Registraduría realizó su primer simulacro nacional de preconteo de cara a las elecciones del 8 de marzo

La jornada buscó validar el cumplimiento de los requerimientos de software, hardware, comunicaciones, seguridad informática, logística y recurso humano.

Foto: Registraduría

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
02:21 p. m.
La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó este sábado 7 de febrero el primer simulacro de preconteo como parte de la preparación para las elecciones de Congreso de la República y las tres consultas interpartidistas, previstas para el 8 de marzo.

Las pruebas tuvieron como objetivo validar el cumplimiento de los requerimientos de software, hardware, comunicaciones, seguridad informática, logística y recurso humano.

A los ejercicios asistieron organismos de control, auditores externos, auditores de sistemas de partidos y movimientos políticos, así como organizaciones de observación electoral.

Evaluación de sistemas y procedimientos

Durante los simulacros la Registraduría verificó la funcionalidad, controles, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para los comicios.

También se pusieron a prueba los procedimientos y el soporte documental para el preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14.

“En estos simulacros se pone a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones de Congreso, para asegurar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados”, indicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, al subrayar la importancia de estas pruebas.

Acompañamiento institucional e internacional

En el ejercicio participaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, auditores externos, auditores de sistemas de los partidos y movimientos políticos acreditados, así como organizaciones de observación electoral. Entre ellas estuvo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que acompañó el proceso.

La jornada permitió comprobar que los resultados podrán fluir de manera oportuna y confiable, fortaleciendo la transparencia y la confianza de la ciudadanía de cara a las elecciones legislativas de 2026.

