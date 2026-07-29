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Detalles de la condena contra Carlos Caicedo: un contrato irregular y un detrimento millonario

La juez concluyó que las irregularidades generaron un alto detrimento patrimonial y que las obras quedaron inconclusas.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
06:29 p. m.
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Un juez de la República condenó en primera instancia al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, a 9 años y 9 meses de prisión y al pago de una multa de 4.500 millones de pesos, por irregularidades en la contratación de obras de salud durante su administración.

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El abogado Julián Quintana, representante de las víctimas, explicó que el proceso se originó en 2013 tras denuncias de veedurías ciudadanas. “Este caso empieza con la falta de requisitos en la estructuración de un contrato para unos puestos de salud y un detrimento patrimonial”, señaló.

Contratos irregulares y detrimento patrimonial

Según Quintana, el contrato firmado por el Hospital Próspero bajo la dirección de Caicedo carecía de estudios previos, se aprobó sin quórum y desatendió advertencias del Ministerio de Salud. “Se contrató una remodelación de los centros de salud, pero se terminaron de viendo absolutamente todos y nunca fueron terminados”, afirmó.

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La juez concluyó que las irregularidades generaron un alto detrimento patrimonial y que las obras quedaron inconclusas, convirtiéndose en un “elefante blanco” para la ciudad.

Reacciones y apelación de la defensa

El fallo fue recibido con satisfacción por las víctimas en Santa Marta. “La gente está muy feliz porque después de casi 13 años de un proceso de idas y venidas hay una decisión. La justicia tarda, pero llegó”, expresó Quintana.

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La defensa de Caicedo apeló la sentencia y tendrá cinco días hábiles para sustentar su recurso. El caso pasará al Tribunal de Bogotá, que decidirá si confirma o modifica la condena. Quintana aseguró que existen “elementos contundentes tanto fácticos como jurídicos” para mantener la decisión.

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