Abelardo de la Espriella nombró nueva directora del ICBF y anunció transformación de la entidad

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación de María Carolina Restrepo Cañavera como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el mandatario aseguró que en su Gobierno, la institución "iniciará una transformación profunda", anunciando "cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia".

¿Quién es María Carolina Restrepo Cañavera?

La nueva directora designada del ICBF ha construido la mayor parte de su trayectoria en el sector privado. Además de ejercer como abogada y empresaria, en 2022 fue candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, experiencia con la que incursionó en la política tras varios años de actividad profesional en el sector legal y corporativo.

En el anuncio del nombramiento, el presidente electo destacó que Restrepo Cañavera tiene más de 30 años de experiencia liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, y afirmó que su perfil técnico y administrativo será clave para dirigir una de las entidades con mayor impacto social del país.