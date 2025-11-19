CANAL RCN
Colombia

Autoridades desmantelan centro de acopio de celulares robados al interior de un bar en Bogotá

Los uniformados encontraron 32 teléfonos móviles alterados, varios de ellos con reporte de hurto, además de 10 discos duros y 14 cédulas de ciudadanía.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
04:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Bogotá confirmó que las autoridades descubrieron un centro clandestino de acopio y modificación de celulares al interior de un bar ubicado en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

Sin mediar palabra, sicarios asesinaron a sangre fría a hombre en una calle de Bogotá
RELACIONADO

Sin mediar palabra, sicarios asesinaron a sangre fría a hombre en una calle de Bogotá

Descubren centro de acopio de celulares robados en Bogotá

El hallazgo se produjo durante un operativo de inspección en el que se evidenció que, en el segundo piso del establecimiento, los dispositivos estaban escondidos en compartimentos y huecos diseñados para pasar desapercibidos.

Durante la intervención, los uniformados encontraron 32 teléfonos móviles alterados, varios de ellos con reporte de hurto, además de 10 discos duros y 14 cédulas de ciudadanía pertenecientes a distintas personas.

Según las autoridades, estos documentos podrían pertenecer a víctimas que fueron despojadas tanto de sus celulares como de sus pertenencias personales, lo que refuerza la hipótesis de que el bar funcionaba como punto de receptación de objetos robados.

El administrador del establecimiento no pudo justificar la procedencia del material incautado, motivo por el cual fue capturado y ahora deberá responder por el delito de receptación.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la importancia de estos operativos al señalar que el hurto de celulares continúa siendo una de las actividades que financia economías criminales en la ciudad.

Autoridades adelantan operativos contra la criminalidad en Bogotá

Hombre atropelló hasta la muerte a una amiga de su pareja en Suba y huyó
RELACIONADO

Hombre atropelló hasta la muerte a una amiga de su pareja en Suba y huyó

“Este delito alimenta redes que generan violencia. Vamos a seguir interviniendo no solo a las bandas dedicadas al robo de teléfonos, sino también a los establecimientos que facilitan la circulación de estos equipos”, afirmó.

Cabe mencionar que, en total, fueron inspeccionados 18 establecimientos de la zona para verificar la presencia de licor adulterado, armas cortopunzantes u otros elementos relacionados con actividades ilegales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Estafadores usan el nombre de la Terminal de Bogotá para vender tiquetes falsos: así están cayendo los viajeros

Asesinatos en Bogotá

Sin mediar palabra, sicarios asesinaron a sangre fría a hombre en una calle de Bogotá

Lluvias En Colombia

Encontraron el cuerpo de adolescente accidentada con su familia en Silvania

Otras Noticias

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

La obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son solo algunos de los riesgos asociados al consumo de ultraprocesados.

Artistas

Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes

Los artistas compartieron en sus redes sociales que ya se dio el nacimiento de su hija, la primera de Paola Jara.

Selección Colombia

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso

Finanzas personales

Innovación energética: empresas adoptan sistemas que disminuyen hasta un 35% su gasto de electricidad