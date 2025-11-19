Autoridades desmantelan centro de acopio de celulares robados al interior de un bar en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá confirmó que las autoridades descubrieron un centro clandestino de acopio y modificación de celulares al interior de un bar ubicado en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

El hallazgo se produjo durante un operativo de inspección en el que se evidenció que, en el segundo piso del establecimiento, los dispositivos estaban escondidos en compartimentos y huecos diseñados para pasar desapercibidos.

Durante la intervención, los uniformados encontraron 32 teléfonos móviles alterados, varios de ellos con reporte de hurto, además de 10 discos duros y 14 cédulas de ciudadanía pertenecientes a distintas personas.

Según las autoridades, estos documentos podrían pertenecer a víctimas que fueron despojadas tanto de sus celulares como de sus pertenencias personales, lo que refuerza la hipótesis de que el bar funcionaba como punto de receptación de objetos robados.

El administrador del establecimiento no pudo justificar la procedencia del material incautado, motivo por el cual fue capturado y ahora deberá responder por el delito de receptación.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la importancia de estos operativos al señalar que el hurto de celulares continúa siendo una de las actividades que financia economías criminales en la ciudad.

“Este delito alimenta redes que generan violencia. Vamos a seguir interviniendo no solo a las bandas dedicadas al robo de teléfonos, sino también a los establecimientos que facilitan la circulación de estos equipos”, afirmó.

Cabe mencionar que, en total, fueron inspeccionados 18 establecimientos de la zona para verificar la presencia de licor adulterado, armas cortopunzantes u otros elementos relacionados con actividades ilegales.