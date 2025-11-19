CANAL RCN
Sin mediar palabra, sicarios asesinaron a sangre fría a hombre en una calle de Bogotá

El hecho se presentó a las afueras de un local y a plena luz del día.

Caso de sicariato en Bogotá.
Caso de sicariato en Bogotá.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
04:37 p. m.
En las últimas horas, ocurrió un hecho trágico en Bogotá. Autoridades investigan un caso de sicariato que se presentó en la acera a plena luz del día.

Los detalles los dio a conocer el teniente coronel Juan Montilla, quien ejerce como oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. Por un lado, reveló que el suceso se presentó durante horas de la tarde del martes 18 de noviembre en el barrio Prado Pinzón, localidad de Suba.

Víctima murió en el hospital

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima se encontraba sentada a las afueras de un local, cuando sin mediar palabra, dos hombres motorizados le dispararon en reiteradas ocasiones. El hombre fue llevado a la Clínica Colina, donde falleció.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía está llevando a cabo las respectivas pesquisas con el fin de establecer el paradero de los sicarios. Se cree que la víctima era venezolana.

De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos; en lo corrido de 2024, los homicidios fueron una de las problemáticas que aquejó a los habitantes.

Homicidios en Bogotá: esto dicen los números

Un 3.4% de los encuestados consideró que era el problema más grave. Otras situaciones de peligro reportadas fueron atracos callejeros, drogadicción, robos de carros o apartamentos, y presencia de pandillas, entre otras.

Las cifras del Sistema de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional (Siedco) apunta que los homicidios se han mantenido casi bajo los mismos números en comparación con 2024.

Entre enero y septiembre de este año, se registraron 974 asesinatos. Un año atrás, la cifra solamente había aumentado en cinco casos. Justamente Suba es una de las cinco localidades que más casos ha presentado, junto a Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y San Cristóbal.

