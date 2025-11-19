Hombre atropelló hasta la muerte a una amiga de su pareja en Suba y huyó

En las últimas horas se registró un grave caso de intolerancia en la localidad de Suba, suroccidente de Bogotá, donde una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la víctima acaba de tener una discusión con el conductor del vehículo y su pareja, de quien, aparentemente era amiga.

En medio de la discusión, la víctima intentó evitar que arrancaran y el hombre, al parecer, la habría atropellado en varias ocasiones y posteriormente se dio a la fuga.

Policía revela detalles de la muerte de la mujer atropellada en Suba

El teniente coronel, Juan Montilla, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles del caso de la mujer que murió atropellada por un conductor que se dio a la fuga, tras una discusión.

“Referente al hecho donde lamentablemente fallece una mujer en la localidad de Suba, nos permitimos informar que esta persona no es la pareja sentimental del victimario”, indicó la Policía.

Hacia la medianoche, en los alrededores del centro comercial Niza, de la localidad de Suba, se presenta una colisión de un vehículo móvil contra una mujer, situación que genera el fallecimiento de esta persona en el sitio.

Al parecer, tras una discusión, el hombre la atropella en varias oportunidades cuando ella se oponía a que arrancara el vehículo en el que iba una mujer que sería su amiga.

La mujer atropellada era amiga de la pareja del conductor

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, detalló los hechos:

Se monta en su vehículo y quiso arrancar, una amiga de la mujer no quería que se fuera, se opuso y se puso al frente. Al parecer, el señor arranca y le causa este accidente de tránsito en el que lamentablemente pierde la vida una mujer.

Cristancho indicó, además, que “al momento es un accidente de tránsito y ya vamos a determinar si es homicidio culposo o doloso”.