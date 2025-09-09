Visita sorpresa en bares de Bogotá resultó con hallazgo de cervezas vencidas

Un operativo en conjunto de la Policía con las autoridades distritales resultó con un hallazgo sorpresivo: una gran cantidad de licor vencido que estaba siendo suministrado.

Las visitas se llevaron a cabo en el barrio Versalles, el cual queda ubicado en la localidad de Fontibón. El propósito fue revisar que los locales que venden alcohol estuviesen cumpliendo con la normativa.

66 cervezas vencidas fueron encontradas

Al momento de llegar, el ambiente en las tiendas cambió con la presencia de los uniformados, quienes revisaron neveras, depósitos y bodegas. El resultado entonces fue la incautación de contenido que estaba vencido.

Las autoridades se hicieron cargo de 66 cervezas que habían vencido en octubre de 2024, hace casi un año. Lo insólito fue la respuesta que les dieron los propietarios.

Ellos indicaron que no sabían cuál era la fecha de caducidad de las bebidas. Esta respuesta no fue suficiente y la Policía incautó las cervezas. Además, requisaron a los clientes y se encontró un arma blanca, la cual podía haber desembocado en una riña.

Por causa de esta mala práctica, la venta de licor vencido, este año han sido suspendidos casi 100 establecimientos.

¿Cómo verificar que el licor no esté adulterado o vencido?

En más de una ocasión, la Alcaldía de Bogotá ha hecho recomendaciones a la hora de comprar licor, con el fin de evitar comprar productos adulterados o vencidos.

Lo fundamental es comprar licor en sitios reconocidos, tales como almacenes de cadena o locales abiertos al público que estén al día con las normas. Para verificar la calidad de las bebidas, basta con revisar las tapas y sellos sin manipulación.

Otro detalle importante es que el alcohol está empaquetado en cajas tetra pack, por lo que es importante revisar que las aletas no estén pegadas de manera irregular. Por último, la bebida no puede contener impurezas, residuos u olores no convencionales.