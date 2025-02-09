CANAL RCN
Economía

Así sería el incremento de licores, cigarrillos y conciertos con reforma tributaria: golpe al bolsillo de los colombianos

Así quedaría el precio de estos productos tras la reforma tributaria.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
07:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 1 de septiembre, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria, la cual busca recaudar 26.3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación del 2026 y cubrir el creciente déficit fiscal.

El proyecto, que ha generado un amplio debate, contempla una serie de medidas que impactarán directamente el bolsillo de los colombianos, con aumentos significativos en los precios de productos como licores, cigarrillos, tabaco y servicios de entretenimiento como conciertos y eventos masivos.

Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que tendrían IVA
RELACIONADO

Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que tendrían IVA

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el objetivo es "garantizar la estabilidad a mediano plazo del país" y que la propuesta busca que quienes tienen mayores ingresos contribuyan de forma más equitativa.

Así subiría el precio de los licores, cigarrillos y conciertos con reforma

Una de las propuestas que más ha generado debate es la simplificación y el aumento de impuestos al consumo de licores. Allí, se propone establecer una tarifa general del IVA del 19% para los licores, cediendo cinco puntos porcentuales de este recaudo a los departamentos para el aseguramiento en salud.

Actualmente, el impuesto al consumo de licores tiene un componente específico ($750 por grado alcoholimétrico en una unidad de 750 cc) y un componente "ad valorem" (según el valor), que en algunos casos es del 25% sobre el precio de venta. Si se aprueba, estos cambios significarían un aumento considerable en el precio final de las botellas para el consumidor.

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia
RELACIONADO

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia

En el caso de los cigarrillos y el tabaco, la reforma busca establecer un componente específico por cajetilla y un componente "según su valor" sobre el precio de venta al público.

En cuanto al sector del entretenimiento, también se vería afectado. La propuesta de la reforma tributaria establece que las boletas para conciertos y otros espectáculos cuyo valor supere los 500.000 pesos quedarían gravadas con el 19% de IVA. El resto de las entradas, cuyo precio sea menor a este umbral, mantendría la tarifa cero.

Esta medida, según el Ministerio de Hacienda, está diseñada para gravar los servicios culturales y de esparcimiento que consumen los hogares de ingresos más altos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¿Sorpresiva tendencia en el precio del dólar en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025? Así se está cotizando

Finanzas personales

CDT que mejor pagan tasa de interés para este mes de septiembre: dejarán buen dinero

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Metro de Bogotá

¿Cuánto duró el viaje en barco desde China hasta Cartagena del primer tren del Metro de Bogotá?

El descargue tomará ocho horas antes de iniciar su traslado hacia Bogotá, donde comenzarán las pruebas.

Redes sociales

Luis Carlos Vélez mostró su dolor tras la muerte de reconocido presentador de noticias: "Le debo mi carrera"

El periodista escribió un emotivo mensaje tras conocer la noticia sobre la muerte de un colega que fue su mentor en el pasado.

América de Cali

David González ‘caería de pie’ y estaría cerca de dirigir al América de Cali

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia