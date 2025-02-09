Así sería el incremento de licores, cigarrillos y conciertos con reforma tributaria: golpe al bolsillo de los colombianos

El pasado 1 de septiembre, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria, la cual busca recaudar 26.3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación del 2026 y cubrir el creciente déficit fiscal.

El proyecto, que ha generado un amplio debate, contempla una serie de medidas que impactarán directamente el bolsillo de los colombianos, con aumentos significativos en los precios de productos como licores, cigarrillos, tabaco y servicios de entretenimiento como conciertos y eventos masivos.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el objetivo es "garantizar la estabilidad a mediano plazo del país" y que la propuesta busca que quienes tienen mayores ingresos contribuyan de forma más equitativa.

Así subiría el precio de los licores, cigarrillos y conciertos con reforma

Una de las propuestas que más ha generado debate es la simplificación y el aumento de impuestos al consumo de licores. Allí, se propone establecer una tarifa general del IVA del 19% para los licores, cediendo cinco puntos porcentuales de este recaudo a los departamentos para el aseguramiento en salud.

Actualmente, el impuesto al consumo de licores tiene un componente específico ($750 por grado alcoholimétrico en una unidad de 750 cc) y un componente "ad valorem" (según el valor), que en algunos casos es del 25% sobre el precio de venta. Si se aprueba, estos cambios significarían un aumento considerable en el precio final de las botellas para el consumidor.

En el caso de los cigarrillos y el tabaco, la reforma busca establecer un componente específico por cajetilla y un componente "según su valor" sobre el precio de venta al público.

En cuanto al sector del entretenimiento, también se vería afectado. La propuesta de la reforma tributaria establece que las boletas para conciertos y otros espectáculos cuyo valor supere los 500.000 pesos quedarían gravadas con el 19% de IVA. El resto de las entradas, cuyo precio sea menor a este umbral, mantendría la tarifa cero.

Esta medida, según el Ministerio de Hacienda, está diseñada para gravar los servicios culturales y de esparcimiento que consumen los hogares de ingresos más altos.