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Recicladores rechazaron reciente agresión contra una mujer en Bogotá: esto dijeron

Representantes del gremio rechazaron el ataque ocurrido en el sur de la ciudad y pidieron no estigmatizar a quienes ejercen legalmente esta actividad.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Valentina Bernal

octubre 01 de 2026
03:03 p. m.
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El gremio de recicladores de oficio de Bogotá se pronunció tras el violento episodio registrado durante el fin de semana en el sector de Milenta, donde una mujer fue agredida y despojada de sus pertenencias por dos personas que, según las imágenes, vestían prendas asociadas a la actividad de reciclaje.

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Los representantes del sector rechazaron cualquier conducta violenta y aclararon que el uso de un uniforme o chaleco no permite establecer que los responsables pertenezcan al gremio de recicladores de oficio.

¿Qué dijeron los recicladores sobre el ataque?

Olga Vásquez, recicladora de oficio, aseguró que quienes se dedican a esta labor trabajan diariamente para obtener el sustento de sus familias y rechazó que se relacione al gremio con actos delictivos.

Estos hechos no nos identifican. Nosotros somos recicladores de oficio, trabajadores de bien y ayudamos a limpiar a Bogotá.

La representante también manifestó su rechazo a las acciones violentas registradas durante el fin de semana y pidió diferenciar a quienes ejercen esta actividad de manera honrada de las personas que puedan utilizar prendas similares para cometer delitos.

Desde la Asociación también expresaron su rechazo a lo ocurrido y reiteraron que no están de acuerdo con ningún tipo de agresión contra ciudadanos.

¿Qué fue realmente lo que ocurrió?

El episodio quedó registrado en videos de seguridad. En las imágenes se observa a un hombre y una mujer enfrentándose con una ciudadana en plena vía pública.

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Según la información conocida sobre el caso, la situación habría comenzado después de una discusión relacionada con el uso del espacio público.

Durante el enfrentamiento, el hombre habría utilizado un machete para intimidar a varias personas que intentaron intervenir. Posteriormente, la pareja habría aprovechado la situación para quitarle las pertenencias a la mujer y escapar del lugar.

La Policía pidió información a la ciudadanía que permita identificar y ubicar a los responsables.

¿Qué está pidiendo el gremio de los recicladores?

Los recicladores de oficio insistieron en que este tipo de hechos no puede utilizarse para señalar a todo un sector que, según sus representantes, está conformado por miles de personas que realizan diariamente labores de aprovechamiento de residuos.

Nosotros no somos así. Nosotros ayudamos a limpiar a Bogotá.

Mientras avanza la investigación para establecer quiénes fueron los responsables de la agresión y el hurto, los recicladores pidieron que no se estigmatice su labor por el uso de prendas similares a las utilizadas por quienes aparecen en los videos.

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