Devastador incendio en Quibdó deja a varias familias sin hogar: es el segundo en tres meses

No habiendo pasado dos meses del sismo de magnitud 7,4 que golpeó a gran parte del departamento del Chocó, su capital, Quibdó, registró un segundo gran incendio en lo que va de este segundo semestre de 2026.

Ocurrió durante el mediodía del jueves 1 de octubre, en el barrio Palenque Sur, en el que al menos 10 viviendas fueron totalmente consumidas antes de que los organismos de emergencia y la comunidad lograran controlar las llamas.

Apenas tres meses antes, en un barrio vecino, otro incendio consumió 30 viviendas y acabó con la vida de una mujer de la tercera edad y su nieto, de cinco años.

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Familias se quedaron con lo que llevaban puesto

En diálogo con Noticias RCN, una de las afectadas recordó el momento en el que inició el incendio: “Yo iba para mi trabajo en moto y el conductor me dijo: «Se está incendiando». Le pregunté en dónde y me contestó: «Es como en Niño Jesús». Empecé a llamar a mi suegro y a mi marido, pero no contestaban”.

Cuando por fin le contestaron, las noticias eran devastadoras: “Mi suegra me dijo: «Donde estés, vente, porque se está incendiando la casa. Empezó al lado y nos alcanzó». Yo vine tan rápido como pude, pero no quedó nada”.

Su hija, incluso, quedó descalza porque no alcanzó a ponerse los zapatos. Hoy, su familia pide ayuda desesperada, mientras trata de hacerse a la idea de perderlo todo.

Albergues se vieron afectados durante el sismo: no hay dónde alojar a las víctimas del incendio

El alcalde Rafael Andrés Bolaños reveló en conversaciones con este noticiero que datos preliminares sugieren que 10 viviendas quedaron en ruinas tras el incendio.

Sin embargo, “se está tratando de determinar cuántas personas, cuántas familias se han visto afectadas”, porque “el propósito es poder atenderlas con ayuda humanitaria, como una respuesta inicial a esta situación”.

Aunque no se registraron personas fallecidas o heridos, el terremoto “dejó afectaciones graves en muchas de las edificaciones que podrían servirnos de albergue. Lo que estamos revisando con la presidenta y el equipo de acción comunal del barrio es cómo activar el apoyo comunitario, para que ellos puedan quedarse en casas de familiares o amigos, ojalá en el mismo sector, mientras encontramos una solución temporal”.

El alcalde se comprometió a seguir trabajando en acciones de pedagogía para evitar nuevos incendios estructurales y dijo estar buscando una solución definitiva a los afectados por las emergencias de los últimos meses:

“Es muy triste lo que le ha pasado a la ciudad en tan poco tiempo, pero hemos venido haciendo el trabajo que nos corresponde desde la Alcaldía. La comunidad, la Fuerza Pública, los organismos de socorro y entidades del sistema también han hecho su trabajo y debemos seguir articulados en el propósito de atender la emergencia y recuperar las viviendas afectadas”.