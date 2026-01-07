¿Cuándo es el Coffee Flow 2026 en Bogotá y qué artistas se presentarán?

Colombia se prepara para recibir Coffee Flow, un evento sin precedentes que transformará la forma en que el país vive su producto más emblemático.

Más que un festival tradicional, Coffee Flow se presenta en Bogotá como una plataforma de encuentro que integra múltiples dimensiones de la experiencia cafetera.

La agenda contempla experiencias sensoriales donde los asistentes podrán explorar el café desde perspectivas innovadoras, propuestas gastronómicas que reimaginarán los maridajes y preparaciones, y contenidos culturales que celebrarán la identidad colombiana vinculada a este producto.

"Queremos que Coffee Flow se convierta en una experiencia que la gente espere año tras año. Un espacio donde el café deje de ser solamente un producto y se convierta en una razón para encontrarnos", explicó la organización del evento.

¿Cuándo es el Coffee Flow en Bogotá?

Del 31 de julio al 2 de agosto de 2026, Bogotá será el epicentro de la que promete ser la Coffee Party más grande de Colombia, con una experiencia diseñada para conectar música, gastronomía, entretenimiento y cultura cafetera.

El evento se realizará en Bogotá - Vive Claro durante tres días consecutivos, donde se espera recibir aproximadamente 50.000 asistentes.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster, permitiendo a los interesados asegurar su lugar en esta experiencia cultural que busca consolidarse como una cita anual imperdible.

El evento representa una oportunidad única para que Colombia celebre su identidad cafetera desde una perspectiva contemporánea, integrando las tradiciones con propuestas innovadoras que atraen a nuevas generaciones.

Con una apuesta ambiciosa por la calidad y diversidad de contenidos, Coffee Flow 2026 se perfila como uno de los encuentros culturales más relevantes del año en Colombia.

Los artistas que estarán en el Coffee Flow en Bogotá

La conducción oficial estará a cargo de Tatiana de los Ríos y Juan Alfonso Baptista, quienes guiarán a los asistentes a través de una programación diversa pensada para todos los públicos. El line-up confirmado hasta el momento incluye artistas reconocidos como Gusi, Sanalejo, Martina La Peligrosa, Natalia París, Golpe a Golpe, DJ Karema y DJ Wendy, con más talentos por anunciarse.

La propuesta busca trascender el concepto convencional de festival para convertirse en un espacio de conexión entre comunidades, conversaciones, creatividad y nuevas formas de vivir la ciudad.