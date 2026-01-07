CANAL RCN
Tendencias

¿Cuándo es el Coffee Flow 2026 en Bogotá y qué artistas se presentarán?

El evento reunirá música, gastronomía y cultura cafetera en el Vive Claro en Bogotá con artistas como Gusi, Sanalejo y Martina La Peligrosa.

¿Cuándo es el Coffee Flow 2026 en Bogotá y qué artistas se presentarán?
Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

julio 01 de 2026
03:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia se prepara para recibir Coffee Flow, un evento sin precedentes que transformará la forma en que el país vive su producto más emblemático.

Más que un festival tradicional, Coffee Flow se presenta en Bogotá como una plataforma de encuentro que integra múltiples dimensiones de la experiencia cafetera.

La agenda contempla experiencias sensoriales donde los asistentes podrán explorar el café desde perspectivas innovadoras, propuestas gastronómicas que reimaginarán los maridajes y preparaciones, y contenidos culturales que celebrarán la identidad colombiana vinculada a este producto.

"Queremos que Coffee Flow se convierta en una experiencia que la gente espere año tras año. Un espacio donde el café deje de ser solamente un producto y se convierta en una razón para encontrarnos", explicó la organización del evento.

Vilma Palma e Vampiros anuncia concierto en Bogotá junto a Los de Adentro y Sanalejo: detalles
RELACIONADO

Vilma Palma e Vampiros anuncia concierto en Bogotá junto a Los de Adentro y Sanalejo: detalles

¿Cuándo es el Coffee Flow en Bogotá?

Del 31 de julio al 2 de agosto de 2026, Bogotá será el epicentro de la que promete ser la Coffee Party más grande de Colombia, con una experiencia diseñada para conectar música, gastronomía, entretenimiento y cultura cafetera.

El evento se realizará en Bogotá - Vive Claro durante tres días consecutivos, donde se espera recibir aproximadamente 50.000 asistentes.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster, permitiendo a los interesados asegurar su lugar en esta experiencia cultural que busca consolidarse como una cita anual imperdible.

El evento representa una oportunidad única para que Colombia celebre su identidad cafetera desde una perspectiva contemporánea, integrando las tradiciones con propuestas innovadoras que atraen a nuevas generaciones.

Con una apuesta ambiciosa por la calidad y diversidad de contenidos, Coffee Flow 2026 se perfila como uno de los encuentros culturales más relevantes del año en Colombia.

Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá
RELACIONADO

Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá

Los artistas que estarán en el Coffee Flow en Bogotá

La conducción oficial estará a cargo de Tatiana de los Ríos y Juan Alfonso Baptista, quienes guiarán a los asistentes a través de una programación diversa pensada para todos los públicos. El line-up confirmado hasta el momento incluye artistas reconocidos como Gusi, Sanalejo, Martina La Peligrosa, Natalia París, Golpe a Golpe, DJ Karema y DJ Wendy, con más talentos por anunciarse.

La propuesta busca trascender el concepto convencional de festival para convertirse en un espacio de conexión entre comunidades, conversaciones, creatividad y nuevas formas de vivir la ciudad.

Artistas hacen un llamado en redes para enviar ayudas a Venezuela tras el terremoto
RELACIONADO

Artistas hacen un llamado en redes para enviar ayudas a Venezuela tras el terremoto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

El noble gesto de los jugadores de México y Ecuador con los afectados por los terremotos en Venezuela

Venezuela

Andrea Valdiri enviará camiones con 100 toneladas de suministros a Venezuela: desmintió solicitar dinero

Viral

Karina García reveló el rostro de su bebé por medio de ecografía 3D: ¿dio pistas del género?

Otras Noticias

Ecuador

Fiscalía de Ecuador señala a Xavier Jordán como presunto instigador del asesinato de Fernando Villavicencio

El proceso continúa con la expectativa de que se esclarezca la responsabilidad de los presuntos autores intelectuales.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles,1 de julio de 2026

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 1 de julio.

Ejército Nacional

"El ELN pidió mi cabeza": la denuncia del general (r) Óscar Murillo sobre su salida del Ejército

Republica Demócrata del Congo

DT del Congo conoció la muerte de su padre tras derrota ante Inglaterra: así reaccionó

Invima

Invima advierte sobre una crema viral en TikTok: su venta es ilegal en Colombia