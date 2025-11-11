Doloroso testimonio del papá de Jaime Moreno, joven asesinado en Halloween: “Siempre te amaré”

Noticias RCN habló en exclusiva con Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, papá de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado tras una fiesta de Halloween en Bogotá.

El crimen ocurrió en la madrugada del viernes 31 de octubre. Moreno fue una fiesta en Before Club y a la salida, fue increpado por personas (también estuvieron en el bar) que lo golpearon.

Jaime Moreno murió tras brutal golpiza a las afueras de un bar

“Un niño completamente amoroso, dulce, muy reservado, introvertido; pero hablaba con un par de ojos hermosos que les suplía la necesidad de expresarse verbalmente”, recordó Jaime Alberto.

La fiesta había sido programada con anticipación y el joven fue con un grupo grande de compañeros. Lo último que Jaime Alberto le dijo a su hijo fue "te amo".

No me faltó por decirle nada (…) Mi amor siempre se lo manifesté y se lo sigo manifestando. Hice todo por él y por lo que quiso. No faltó nada.

Jaime Alberto se enteró del suceso luego de que lo llamara la mamá. Para ese momento, el joven estaba siendo trasladado hacia el Hospital Chapinero, en donde llegó con un trauma craneoencefálico. El papá calificó a los policías como “ángeles” por el acompañamiento que hicieron al no dejarlo morir en la calle.

“El alma se le diluye a uno y el corazón se le va por los dedos”

“Se acaba de destrozar el alma. Cuando uno ve la sevicia, el horror y el desprecio por la vida de otro. Cuando uno ve la cara de satisfacción de haber matado a alguien (…) uno siente que la vida se le va porque trabajó y cuidó a un ángel, su único tesoro”, expresó Jaime Alberto sobre lo que sintió al observar los videos de las cámaras de seguridad.

El mínimo decoro, por muy ruin que sea una persona, es que acepten las consecuencias de sus actos y más cuando fueron con tanta sevicia y falta de amor por el prójimo. El alma se le diluye a uno y el corazón se le va por los dedos.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …