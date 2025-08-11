Sellan el bar en el que Jaime Esteban Moreno estuvo minutos antes de ser asesinado: ¿por qué?

En las horas más recientes fue sellado Before Club, el establecimiento en el que el joven Jaime Esteban Moreno estuvo minutos antes de ser asesinado a golpes durante el pasado 31 de octubre.

Según las autoridades, se encontraron fallas de salubridad que indicaron el incumplimiento de las normas de seguridad y sanidad para el desarrollo de dicha actividad económica.

Suspensión temporal del bar en el que estuvo Jaime Esteban Moreno

Por medio de un operativo de inspección, vigilancia y control, que lideró la Secretaría de Gobierno, se encontraron fallas en salubridad y seguridad al interior del establecimiento, concepto emitido por bomberos que dijo:

"El establecimiento no cumple con los conceptos técnicos de seguridad humana y sistema de protección contra incendio".

En aplicabilidad con el artículo 94 de la ley 1801, en el que se explican los comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica, la Policía Nacional realizó la suspensión temporal de la actividad económica por 3 días y multa tipo 4 que equivale a $759.200.

Según un reciente comunicado, por parte de la Alcaldía de Bogotá, la situación de incidencia en salud pública fue grave. A su vez, la Policía Metropolitana evidenció incumplimientos y aplicó medidas por Código 1801.

No obstante, la autoridad manifestó la imposibilidad de brindar mayor información ni vocería de la diligencia, pues está enmarcada en una investigación administrativa y por garantía al debido proceso.

“Como Secretaría Distrital de Salud exigimos respeto a la autoridad sanitaria y los equipos del Distrito que acuden a los procedimientos, considerando que se encontraban en ejercicio de sus funciones. Rechazamos cualquier acto de violencia o intimidación hacia ellos”, precisaron en el comunicado.

Más detalles sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno

Por otro lado, Noticias RCN conoció, en exclusiva, el testimonio de un amigo cercano de Ricardo González, principal sospechoso del homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno. Según su relato, González habría confesado, horas después del crimen, haber estado involucrado en el hecho.

El testimonio también reveló la existencia de una tercera mujer que habría estado presente en el bar durante la noche del crimen, presuntamente pareja de González.