CANAL RCN
Colombia Video

Emotivas palabras del papá de Valeria Afanador durante el sepelio: “Con el alma en pedazos”

En Cajicá se llevó a cabo una eucaristía que contó con el apoyo de cientos de personas.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
12:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia está de luto por la muerte de Valeria Afanador, la niña diagnosticada con síndrome de Down que estuvo desaparecida durante 18 días en Cajicá.

Autoridades podrían tomar importante decisión sobre el colegio de Valeria Afanador
RELACIONADO

Autoridades podrían tomar importante decisión sobre el colegio de Valeria Afanador

De Afanador no se volvió a saber nada desde la mañana del 12 de agosto, cuando estaba en el recreo. La niña salió bajo circunstancias aún extrañas del colegio.

Valeria Afanador tenía 10 años

Por más de dos semanas, las autoridades se desplegaron por todos los frentes con la motivación de encontrarla. Sin embargo, la trágica noticia fue dada a conocer en la tarde del viernes 29 de agosto por parte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

El cuerpo de la menor estaba en el río Frío, concretamente en una zona conocida como Fagua. Cabe mencionar que este lugar era recorrido todos los días por parte del cuerpo de búsqueda, por lo que quedan sospechas sobre por qué el cadáver se encontró allí.

Durante el domingo 31 de agosto se llevó a cabo el último adiós para la niña. La caravana fúnebre hizo el recorrido desde el centro comercial Centro Chía hasta Cajicá.

Papá de Valeria pidió justicia

El punto final fue el club Edad de Oro, donde se dio la velación. El apoyo de la gente fue masivo, varios se acercaron para extender sus condolencias. Posteriormente, la ceremonia religiosa se desarrolló en la iglesia Inmaculada Concepción en el centro del municipio.

Colombia despide a Valeria Afanador: así avanza el sepelio de la niña en Cajicá
RELACIONADO

Colombia despide a Valeria Afanador: así avanza el sepelio de la niña en Cajicá

Sin duda alguna, uno de los momentos más fuertes fueron las emotivas palabras de Manuel Afanador, papá de la niña. Agradeció el acompañamiento de la gente y pidió que se haga justicia.

A las personas que la conocieron, vieron todo su amor y ternura. Era una cajita llena de abrazos, sonrisas (…) Hoy, con el alma partida en pedazos, le devuelvo a Dios a ese angelito que me mandó, que me hizo muy feliz. Me hizo reír, llorar, rabiar; pero que en 10 años, aprendí a que Valeria era mi mundo.

Afanador aseguró que fue “un hombre lleno de maldad” el que estuvo detrás de este trágico hecho. Por ahora, se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para esclarecer las causas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Futbolista colombiano fue condenado por golpear, abusar e intentar quemar a su pareja

Bogotá

Conductor respondió con pistola en mano a limpiavidrios que lo amenazó con un cuchillo en Bogotá

Cambio climático

VIDEO | Angustioso momento en el que un hombre se aferró a un poste tras fuerte tornado en Soledad

Otras Noticias

Vive Claro

¿Por qué se mueven las graderías en Vive Claro durante los conciertos?

Durante el concierto de Green Day en Bogotá, algunos asistentes notaron que las graderías del escenario Vive Claro presentaban cierto movimiento.

Selección de Venezuela

¿Cuáles son las cuentas de Venezuela para soñar con ir al Mundial 2026?

Venezuela sueña con poder clasificarse a la Copa del Mundo 2026 y estas son sus cuentas para ir.

Artistas

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Impuestos

Bogotanos de estos estratos no tendrían que pagar impuesto predial: hay cambios

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan