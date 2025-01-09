Emotivas palabras del papá de Valeria Afanador durante el sepelio: “Con el alma en pedazos”

Colombia está de luto por la muerte de Valeria Afanador, la niña diagnosticada con síndrome de Down que estuvo desaparecida durante 18 días en Cajicá.

De Afanador no se volvió a saber nada desde la mañana del 12 de agosto, cuando estaba en el recreo. La niña salió bajo circunstancias aún extrañas del colegio.

Valeria Afanador tenía 10 años

Por más de dos semanas, las autoridades se desplegaron por todos los frentes con la motivación de encontrarla. Sin embargo, la trágica noticia fue dada a conocer en la tarde del viernes 29 de agosto por parte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

El cuerpo de la menor estaba en el río Frío, concretamente en una zona conocida como Fagua. Cabe mencionar que este lugar era recorrido todos los días por parte del cuerpo de búsqueda, por lo que quedan sospechas sobre por qué el cadáver se encontró allí.

Durante el domingo 31 de agosto se llevó a cabo el último adiós para la niña. La caravana fúnebre hizo el recorrido desde el centro comercial Centro Chía hasta Cajicá.

Papá de Valeria pidió justicia

El punto final fue el club Edad de Oro, donde se dio la velación. El apoyo de la gente fue masivo, varios se acercaron para extender sus condolencias. Posteriormente, la ceremonia religiosa se desarrolló en la iglesia Inmaculada Concepción en el centro del municipio.

Sin duda alguna, uno de los momentos más fuertes fueron las emotivas palabras de Manuel Afanador, papá de la niña. Agradeció el acompañamiento de la gente y pidió que se haga justicia.

A las personas que la conocieron, vieron todo su amor y ternura. Era una cajita llena de abrazos, sonrisas (…) Hoy, con el alma partida en pedazos, le devuelvo a Dios a ese angelito que me mandó, que me hizo muy feliz. Me hizo reír, llorar, rabiar; pero que en 10 años, aprendí a que Valeria era mi mundo.

Afanador aseguró que fue “un hombre lleno de maldad” el que estuvo detrás de este trágico hecho. Por ahora, se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para esclarecer las causas.