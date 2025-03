Desgarradores mensajes en velatón por el atroz crimen de Emily Villalba de 15 años, en Chocontá

El caso de Emily Villalba, una niña de 15 años, que desapareció en extrañas circunstancias y cuyo cuerpo fue encontrado en zona boscosa de Chocontá, Cundinamarca, merece la atención rápida y contundente de las autoridades.

Después de una intensa búsqueda, el cadáver de la menor fue hallado sin vida con signos de violencia. Emily una niña tranquila, buena estudiante y promesa de la banda sinfónica, salió a una cita médica y no regresó.

Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos de vida de la menor. En las imágenes se ve en compañía de un hombre que está plenamente identificado por las autoridades. Sería un vecino de la zona.

De confirmarse su responsabilidad en el atroz crimen, sería el tercer caso en el que una niña es asesinada por un vecino, en los últimos meses.

Tras el hallazgo del cuerpo de Emily, las autoridades robustecieron la investigación que inició con la búsqueda de la menor que desapareció en extrañas circunstancias.

Las autoridades confirmaron que ya hay una persona identificada. Se trata del hombre que se ve en el registro de las cámaras de seguridad, la última vez que se vio a Emily con vida.

Se trataría, según las primeras versiones, de un vecino de la menor. Una persona que, al parecer, conocía sus movimientos.

En la institución agroindustrial del municipio de Chocontá, el colegio donde estudiaba la menor de 15 años, sus compañeros de aula dejaron dolorosos mensajes:

A la mujer se le toca el corazón, no el cuerpo. Se le roba la atención y no la dignidad.

En horas de la noche del 13 de marzo, se concentró una velatón en el parque principal de Chocontá, ante el dolor por el presunto feminicidio de Emily. Jhoana Garzón, docente de la niña, rechazó lo sucedido:

Esto no es pasajero, apagar una vida, una vida tan llena de luz no se justifica, no se lo merece nadie.