Francisco Vera, niño ambientalista designado como represéntate de la infancia en la ONU

Francisco Vera, menor de 14 años reconocido por ser ambientalista, contó a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter que fue nombrado como uno de los 11 asesores infantiles del Comité de Derechos del Niño de la ONU, para representar a la infancia de Colombia y Latinoamérica. Francisco expresó estar muy agradecido y afirmó que continuará con su campaña Ecoesperanza, en la que busca ser un vocero de los niños, el clima y la vida.

Gracias a @gcpawards por haberme declarado dentro de los cien (100) niños y niñas prodigios del mundo en la categoría Social. #2021 pic.twitter.com/BIptFxRZvH — Francisco Javier Vera Manzanares (@franciscoactiv2) December 27, 2021

Frente a su nombramiento, el candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Petro, felicitó al menor. “Bien Francisco, felicitaciones, has logrado saber más que muchos adultos en Colombia de la inmensa importancia y urgencia de detener la crisis climática”, señaló en sus redes sociales. Otros funcionarios, como el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez, también expresó su apoyo al menor. "Mi Pachito bello!! Qué alegría tan enorme, no sabes lo orgulloso e inspirado que estoy de tus extraordinarios logros. Te quiero mucho!! Abrazo a la distancia para ti, Anita y papá", escribió en Twitter el concejal.

En diálogo con RCN mundo, el menor señaló que la entidad de la que ahora es parte está conformada por más de 18 adultos y niños expertos, que están encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos de los niños. En medio de este proceso se desarrolla un documento con las observaciones generales, texto que en 2023 será entregado a la Organización de Naciones Unidas. El menor se comprometió a visibilizar los problemas ambientales de la región y señaló: "no me preocupa que se copien de mis ideas, sino que no haya ideas nuevas. No estamos haciendo nada, los gobiernos siguen quietos y la ciudadanía también. Hay personas que tratan de generar conciencia, pero hay que aumentar los esfuerzos y ser más ambiciosos porque lo que está en riesgo es la vida".

Quién es Francisco Vera

Vera es reconocido por su activismo ambiental que inició desde una corta edad. Es fundador del movimiento Guardianes por la Vida, y fue seleccionado entre los 100 niños y niñas “prodigio” del mundo en la categoría ‘Social’ de los Global Child Prodigy Awards. En febrero de 2021 fue designado como embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea y recibió el título de defensor de medio ambiente. Este mismo año Vera recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales, tras reclamar un mejor acceso a la educación durante la pandemia de covid-19.

Más recientemente comenzó a ser parte del comité designado por la ONU para la vigilancia de los derechos y opiniones de los niños en el mundo. En entrevista al medio Colombia Visible, Vera afirmó que pese a que los menores en el país no tienen derecho al voto, “tenemos una voz, una opinión, argumentos, criterio y una capacidad para construir la sociedad desde la diferencia, por eso deberíamos ser incluidos”.