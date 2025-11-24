CANAL RCN
Economía

Embajador de EE.UU. en Colombia entregó positiva noticia para quienes quieren tramitar la visa

El embajador (e) John McNamara anunció ajustes para acelerar las citas y facilitar el proceso de visado.

Embajador de Estados Unidos John McNamara visa
FOTO: @USEmbassyBogota | Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
07:10 a. m.
El embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, informó que los procesos de visado para los ciudadanos colombianos serán más rápidos. De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno estadounidense está implementando medidas concretas para agilizar los plazos y atender el aumento en la demanda de solicitudes.

En una entrevista con Revista Semana, McNamara señaló que la relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento sólido. Esto se refleja tanto en la llegada anual de un millón de turistas estadounidenses al país, como en el creciente interés de colombianos que desean viajar con fines turísticos, de negocios o para asistir a grandes eventos como el Mundial de Fútbol 2026.

Mayor demanda: nuevas medidas de la Embajada de Estados Unidos

Según el diplomático, miles de colombianos realizan entrevistas diariamente para solicitar diferentes tipos de visas. Frente a este panorama, aseguró que Estados Unidos busca facilitar el proceso porque viajar “es algo de beneficio mutuo” para ambas naciones.

En 2024, la embajada en Bogotá procesó más solicitudes que cualquier otra misión estadounidense en el mundo, un indicador de la magnitud del reto que actualmente enfrenta la sede consular. Este crecimiento en la demanda motivó la implementación de nuevas estrategias para evitar retrasos y mejorar los tiempos de respuesta.

Apoyo desde Panamá para solicitantes de visas B1/B2

McNamara confirmó que la embajada ha incrementado de manera notable el número de citas disponibles para la visa. Además, como medida adicional para atender la alta demanda que se proyecta por el Mundial de 2026, Estados Unidos designó a su embajada en Ciudad de Panamá como sede de apoyo para solicitantes colombianos de visas B1-B2 (turismo).

A partir del 1 de diciembre, los colombianos interesados podrán viajar a Panamá para realizar su trámite consular, lo que amplía las alternativas de programación y reduce la presión sobre la sede en Bogotá. Esta decisión introduce una vía paralela que podría aliviar la congestión y acelerar significativamente el proceso para quienes buscan obtener el documento.

