Estados Unidos no dañará ninguna relación con Colombia "por culpa de Petro": esto dijeron

La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia sigue en tensión por cuenta de los señalamientos cruzados entre Gustavo Petro y Donald Trump.

Las diferencias públicas se han concentrado principalmente en la lucha contra el narcotráfico y el rumbo de la cooperación entre ambos países.

En medio de este escenario, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció de manera directa sobre el estado de la relación con Colombia y dejó claro que, para Washington, los roces con el actual presidente no definirán el vínculo entre ambos Estados.

Estados Unidos no dañará ninguna relación con Colombia "por culpa de Petro"

Estados Unidos “no permitirá” que su relación con Colombia se vea afectada por los problemas que pueda tener con el presidente Gustavo Petro.

Así lo afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una rueda de prensa ofrecida, en la que respondió a preguntas sobre el intercambio de acusaciones entre los gobiernos.

No vamos a permitir que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante.

Estados Unidos cuestionó la forma en la que Petro se expresa

El jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó además la forma en la que el mandatario se expresa públicamente.

Nosotros conversamos con cualquiera, desafortunadamente es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos.

Rubio resaltó que la postura de Estados Unidos frente a Colombia no responde a posiciones ideológicas.

Esto no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de tener a alguien que coopere con Estados Unidos.

Incluso, al ser consultado sobre la posibilidad de un eventual diálogo directo entre Donald Trump y Gustavo Petro, Rubio respondió que el presidente estadounidense “ha demostrado que habla con cualquiera”, sin cerrar la puerta a un posible contacto entre ambos mandatarios.

Cabe mencionar que, las declaraciones del secretario de Estado se producen después de que el presidente Petro acusara esta semana a Donald Trump de promover “desinformación” en relación con la lucha contra el narcotráfico en Colombia.