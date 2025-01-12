Patrullera que habría sido asesinada por funcionario del Inpec en una discusión de pareja fue despedida con honores

Con inmenso dolor y todos los honores fue despedida en la tarde del lunes, 1 de diciembre, la patrullera de la Policía Vanesa de León, luego de haber sido asesinada con arma cortopunzante el pasado sábado, 29 de noviembre, en una vivienda del barrio Primero de Mayo, de la capital del Cesar.

Las autoridades de Valledupar aún investigan las circunstancias que rodean su muerte, el día en el que se encontraba descansando de sus funciones en la estación de Policía de Chimichagua, donde trabajaba desde hace un tiempo.

RELACIONADO Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

¿Qué se sabe sobre el asesinato de la patrullera de León en Valledupar?

Versiones preliminares sugieren que la patrullera de León habría sido asesinada por su pareja y funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Giovanni Durán, en medio de una discusión de pareja.

Se sabe que mantenían una relación desde hace ocho años y, minutos antes de encontrarla sin vida al interior de la vivienda en la que se encontraban, Durán saltó desde un segundo piso, como quedó registrado en un video conocido por Noticias RCN.

De inmediato, fue trasladado a la Clínica Santa Isabel, de Valledupar, en donde fue capturado por las autoridades, como principal sospechoso del asesinato de la patrullera, con lo que parece ser un cuchillo del hogar.

La Policía en el Cesar se comprometió a establecer los móviles de modo, tiempo y lugar y es que, si bien se desconoce si hubo testigos de la discusión, en el video se ve cómo dos hombres, al interior de la vivienda en la que sucedieron los hechos, trataban de convencer a Durán de que no saltara.

Un caso similar se habría registrado en el Cantón Norte de Bogotá días antes:

Días antes, en el Cantón Norte de Bogotá, el capitán del Ejército, en curso de ascenso para convertirse en mayor, Andrés Masmela, y la teniente María Camila Mahecha fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo en el Cantón Norte de Bogotá.

Se cree que, en medio de una discusión, Masmela habría disparado contra la teniente y se quitó la vida, pero esta versión está sujeta a la investigación de las autoridades.

Según el Ejército, tan pronto como se escucharon los disparos y fueron encontrados al interior de un vehículo, “se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer” lo ocurrido.