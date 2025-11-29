CANAL RCN
Colombia

Dragoneante del Inpec habría asesinado a su pareja, una patrullera de la Policía, en medio de una discusión

El presunto agresor se habría aventado desde el segundo piso de la vivienda en la que la patrullera fue encontrada sin vida.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
02:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En tragedia terminó una discusión de pareja entre el dragoneante del Inpec Giovanni Durán y la patrullera de la Policía Vanesa de León, en el barrio Primero de Mayo, de Valledupar.

De acuerdo con información preliminar, aún sujeta a la investigación de las autoridades, el uniformado habría apuñalado en repetidas oportunidades a la patrullera de León, al interior de su vivienda.

Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá
RELACIONADO

Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

Integrante de la Policía del departamento del Cesar, de León trabajaba en la estación de Policía de Chimichagua y se encontraba de descanso en el momento en el que habría sido asesinada por el hombre con el que llevaba ocho años de relación.

En un video conocido por Noticias RCN se ve el momento en el que Durán, tras la discusión, se avienta de un segundo piso, mientras que dos hombres trataban de persuadirlo.

El presunto agresor fue trasladado de emergencia a la Clínica Santa Isabel, donde, se cree, que podría ser judicializado por el delito de homicidio.

Un hecho similar se habría registrado la misma semana en el Cantón Norte de Bogotá

Otro hecho entre uniformados que es materia de investigación se registró días antes en las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá.

Unidades de reacción del Ejército se presentaron en la zona de parqueaderos, cerca del casino, tras escuchar varios disparos.

Policía rescata a niña de 5 años con discapacidad bajo estado de abandono en Valledupar
RELACIONADO

Policía rescata a niña de 5 años con discapacidad bajo estado de abandono en Valledupar

En un vehículo color gris, encontraron sin vida al capitán del Ejército, en curso de ascenso para convertirse en mayor, Andrés Masmela, y la teniente María Camila Mahecha.

De acuerdo con el Ejército “se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”.

Sin embargo, se cree que Masmela, pareja de Mahecha desde hace un tiempo, le habría disparado en medio de una discusión y luego se quitó la vida. Hipótesis que aún debe ser confirmada por las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aeropuerto El Dorado

Retrasos y cancelaciones: este es el panorama actual en los principales aeropuertos del país

avianca

¿Cómo avanzan Avianca y JetSmart en la actualización de software de los Airbus A320?

Volcanes

Elevan la alerta en volcán Puracé: de amarilla a naranja por incremento en su actividad

Otras Noticias

Liga BetPlay

Dimayor se pronunció tras cancelación de vuelos en Colombia: ¿Afecta la programación de Liga BetPlay?

Dimayor confirmó que, pese a la cancelación masiva de vuelos por la inmovilización de aviones A320 en Colombia, la Liga BetPlay seguirá con su programación habitual, por ahora.

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

MiLoto volvió a caer: un jugador de Cúcuta ganó el acumulado de $800 millones tras acertar los cinco números del sorteo #441.

Turismo

Los 10 lugares más remotos donde aún vive gente: estos son los más aislados del mundo

Donald Trump

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar