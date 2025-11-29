Dragoneante del Inpec habría asesinado a su pareja, una patrullera de la Policía, en medio de una discusión

En tragedia terminó una discusión de pareja entre el dragoneante del Inpec Giovanni Durán y la patrullera de la Policía Vanesa de León, en el barrio Primero de Mayo, de Valledupar.

De acuerdo con información preliminar, aún sujeta a la investigación de las autoridades, el uniformado habría apuñalado en repetidas oportunidades a la patrullera de León, al interior de su vivienda.

RELACIONADO Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

Integrante de la Policía del departamento del Cesar, de León trabajaba en la estación de Policía de Chimichagua y se encontraba de descanso en el momento en el que habría sido asesinada por el hombre con el que llevaba ocho años de relación.

En un video conocido por Noticias RCN se ve el momento en el que Durán, tras la discusión, se avienta de un segundo piso, mientras que dos hombres trataban de persuadirlo.

El presunto agresor fue trasladado de emergencia a la Clínica Santa Isabel, donde, se cree, que podría ser judicializado por el delito de homicidio.

Un hecho similar se habría registrado la misma semana en el Cantón Norte de Bogotá

Otro hecho entre uniformados que es materia de investigación se registró días antes en las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá.

Unidades de reacción del Ejército se presentaron en la zona de parqueaderos, cerca del casino, tras escuchar varios disparos.

RELACIONADO Policía rescata a niña de 5 años con discapacidad bajo estado de abandono en Valledupar

En un vehículo color gris, encontraron sin vida al capitán del Ejército, en curso de ascenso para convertirse en mayor, Andrés Masmela, y la teniente María Camila Mahecha.

De acuerdo con el Ejército “se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”.

Sin embargo, se cree que Masmela, pareja de Mahecha desde hace un tiempo, le habría disparado en medio de una discusión y luego se quitó la vida. Hipótesis que aún debe ser confirmada por las autoridades.