Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

En hechos que aún son materia de investigación, la teniente María Camila Mahecha y el capitán del Ejército Andrés Masmela, que estaba en curso de ascenso para convertirse en mayor, fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo, en las instalaciones del Cantón Norte, de Bogotá.

Según el Centro de Educación Militar, unidad orgánica del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, se escucharon varios disparos la noche del miércoles, 26 de noviembre, en la zona de parqueaderos, ubicada en cercanía al casino.

De inmediato, la unidad de reacción se presentó en la zona y encontró en un vehículo color gris ambos cuerpos. Según el teniente coronel, Edward Vargas, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde el Cantón llamaron “para informar de un hecho al interior de sus instalaciones y la patrulla de la jurisdicción llegó al lugar”.

“Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación (…) se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal”, agregó el Ejército, en un pronunciamiento realizado a través de sus redes sociales.

¿Incidente de carácter personal?

Información preliminar sugiere que la teniente Mahecha y el Capitán Masmela eran pareja y, en medio de una discusión, el uniformado habría disparado contra ella y luego se quitó la vida.

Esta versión, sin embargo, está sujeta a la investigación, en la que el Ejército se mostró presto a colaborar: “En el marco de la colaboración armónica con las diferentes instituciones, reiteramos nuestra disposición para brindar todo el apoyo necesario que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho”.

Las familias de ambos uniformados ya fueron informadas y estarían recibiendo acompañamiento y apoyo psicosocial de la institución, como indica el protocolo.

Además, el Ejército indicó que “se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”.