Angustioso llamado de los desplazados en Ocaña por el miedo de que los desalojen

La situación de los desplazados del Catatumbo es cada vez más crítica. Corren el riesgo de que los saquen de los refugios. Puede que en pocas horas los desalojen.

“Será irme allá a acostar en la alcaldía, no tengo más a donde ir. No tengo familia ni nada, no tengo un recurso de cómo sacar adelante a mi familia”, este es el temor de José Pacheco, un desplazado.

Familias en la incertidumbre

Ese miedo es el que están sintiendo las más de 50 familias que se encuentran desplazadas en el coliseo de Ocaña, Norte de Santander. Estas personas han estado allí desde finales de enero por la escalada violenta en Catatumbo.

“Me preocupa porque realmente yo tengo tres niños, mi esposa y yo, somos cinco. Resulta que voy a la alcaldía y la Unidad de Víctimas dice que soy un caso especial porque soy extranjero”, sostuvo Pacheco.

A los líderes de las familias desplazadas también les preocupa la falta de aplicación de la ley de víctimas. Yulieth Prado, representante de los desplazados, señaló: “La ley no especifica qué tipo de población tiene que ser beneficiada en el marco del conflicto armado”.

Piden ayuda del Gobierno

Los desplazados aseguran que si los desalojan del coliseo, no tendrían en dónde albergar a los hijos, ancianos, enfermos y demás población vulnerable. Por eso, le piden al Gobierno dar más apoyos.

El escenario deportivo lleva casi siete meses utilizado como alojamiento temporal. El mensaje de las autoridades entonces es contar con la ayuda del Gobierno para que la responsabilidad no quede solamente en la administración local.

La Alcaldía de Ocaña se reunirá la próxima semana con cada una de las familias para establecer qué caminos tomar.

Hasta el momento, la Defensa Civil del municipio está entregando la alimentación para las personas adultas. En cambio, Bienestar Familiar se está haciendo cargo de la comida para los niños. Sin embargo, el hecho de que los desalojen complicaría que esto se siga cumpliendo.