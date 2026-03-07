CANAL RCN
Colombia

Avance del Metro de Bogotá: el viaducto ya conecta el patio taller con la avenida Boyacá

El alcalde Carlos Fernando Galán presentó los avances del megaproyecto y detalló el recorrido del primer tramo del viaducto.

Metro de Bogotá viaducto
FOTO: Metro de Bogotá

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
07:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando y ya alcanza un 73,75 % de ejecución, según el balance entregado con corte al 28 de febrero de 2026.

Encuentran enjambres de abejas en zonas aledañas a la Línea 1 del Metro de Bogotá
RELACIONADO

Encuentran enjambres de abejas en zonas aledañas a la Línea 1 del Metro de Bogotá

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien además explicó cómo se ve actualmente uno de los tramos más representativos del proyecto: los primeros ocho kilómetros continuos del viaducto, que van desde el patio taller hasta la estación 6 en la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo.

Así avanza el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Durante la presentación del progreso de la obra, el alcalde explicó el recorrido del primer tramo del viaducto. Según detalló, el trayecto inicia en el patio taller y continúa hacia la estación 1, ubicada cerca del Parque Gibraltar, a la altura de la carrera 94.

Desde ese punto, el viaducto avanza por encima de la avenida Guayacanes y llega a la estación 2, situada junto al portal de Transmilenio de la avenida Ciudad de Cali. Posteriormente, la infraestructura sigue por la avenida Villavicencio hasta alcanzar la estación 3, ubicada en el barrio Britalia.

El recorrido continúa por la misma avenida Villavicencio hasta tomar hacia la izquierda la avenida Primero de Mayo, donde se encuentra la estación 4, cerca de las instalaciones de Compensar en Kennedy. Más adelante, el viaducto pasa por el Hospital de Kennedy y llega a la estación 5, para finalmente extenderse hasta la estación 6, ubicada en la intersección con la avenida Boyacá.

Un sistema de transporte que transformará la movilidad en Bogotá

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el objetivo es que el metro no sea únicamente un sistema de transporte, sino un motor de renovación urbana. En ese sentido, el Distrito planea mejorar el espacio público, optimizar las vías y fortalecer el entorno urbano alrededor de cada estación, con el fin de impactar positivamente la calidad de vida de los habitantes.

Acuerdo educativo abrirá cerca de 1.000 empleos vinculados al Metro de Bogotá
RELACIONADO

Acuerdo educativo abrirá cerca de 1.000 empleos vinculados al Metro de Bogotá

Con el avance actual del 73,75 %, la Línea 1 del Metro de Bogotá se consolida como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país y un paso clave para modernizar el sistema de transporte masivo de la capital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema absolvió a dos exgobernadores de Vichada de supuestas irregularidades en contratos escolares

Gustavo Petro

Medida cautelar que obligaría al presidente a dejar de sembrar dudas sobre un supuesto fraude electoral será estudiada

Abuso a menores

Llegó a Colombia ‘el monstruo de Latinoamérica’, abusador de menores buscado en el continente

Otras Noticias

Bogotá

¿Ir a cine mientras espera su vuelo? Este centro comercial tendrá pantallas de infovuelos

¿Esperando su vuelo en Bogotá? Un centro comercial cercano a El Dorado tendrá pantallas de infovuelos para que los viajeros consulten su estado mientras disfrutan cine, restaurantes y entretenimiento.

La casa de los famosos

Participante de la Casa de los Famosos podría estar embarazada: reveló quién podría ser el padre

La participante aseguró que hace dos meses no tiene su periodo menstrual.

Ucrania

Ucrania está cerca del primer pago para comprar aviones Gripen y Rafale: Zelenski detalló avances

EPS

Defensoría cuestiona los compromisos de la Nueva EPS con los pacientes: no hay resultados

Selección Colombia Femenina

🔴Estados Unidos vs. Colombia, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO