Avance del Metro de Bogotá: el viaducto ya conecta el patio taller con la avenida Boyacá

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando y ya alcanza un 73,75 % de ejecución, según el balance entregado con corte al 28 de febrero de 2026.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien además explicó cómo se ve actualmente uno de los tramos más representativos del proyecto: los primeros ocho kilómetros continuos del viaducto, que van desde el patio taller hasta la estación 6 en la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo.

Así avanza el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Durante la presentación del progreso de la obra, el alcalde explicó el recorrido del primer tramo del viaducto. Según detalló, el trayecto inicia en el patio taller y continúa hacia la estación 1, ubicada cerca del Parque Gibraltar, a la altura de la carrera 94.

Desde ese punto, el viaducto avanza por encima de la avenida Guayacanes y llega a la estación 2, situada junto al portal de Transmilenio de la avenida Ciudad de Cali. Posteriormente, la infraestructura sigue por la avenida Villavicencio hasta alcanzar la estación 3, ubicada en el barrio Britalia.

El recorrido continúa por la misma avenida Villavicencio hasta tomar hacia la izquierda la avenida Primero de Mayo, donde se encuentra la estación 4, cerca de las instalaciones de Compensar en Kennedy. Más adelante, el viaducto pasa por el Hospital de Kennedy y llega a la estación 5, para finalmente extenderse hasta la estación 6, ubicada en la intersección con la avenida Boyacá.

Un sistema de transporte que transformará la movilidad en Bogotá

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el objetivo es que el metro no sea únicamente un sistema de transporte, sino un motor de renovación urbana. En ese sentido, el Distrito planea mejorar el espacio público, optimizar las vías y fortalecer el entorno urbano alrededor de cada estación, con el fin de impactar positivamente la calidad de vida de los habitantes.

Con el avance actual del 73,75 %, la Línea 1 del Metro de Bogotá se consolida como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país y un paso clave para modernizar el sistema de transporte masivo de la capital.