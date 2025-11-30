Destrucción de mega cristalizadero de cocaína en Casanare: así fue la operación militar

La estructura, valuada en más de 1.400 millones de pesos, operaba como un complejo industrial capaz de procesar hasta cinco toneladas del estupefaciente por semana. Durante la inspección, las tropas hallaron maquinaria, insumos químicos y una infraestructura completa diseñada para alojar personal y sostener operaciones continuas. Este resultado militar representa un duro golpe a las economías ilícitas que operan en la región y evidencia la capacidad logística de las organizaciones criminales.

Golpe militar en Casanare: cómo fue la operación en Campo Alegre

En una acción coordinada contra el narcotráfico, tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un mega cristalizadero dedicado al procesamiento de clorhidrato de cocaína en el sector de Campo Alegre, una zona rural del municipio de Orocué, Casanare. La operación se desarrolló tras labores de inteligencia y seguimiento en un área donde se ha identificado la presencia de estructuras criminales que utilizan este corredor para la producción y distribución de estupefacientes.

Destrucción de mega cristalizadero de cocaína en Casanare. Foto: Ejército Nacional

Las autoridades confirmaron que el complejo ilegal superaba los 1.400 millones de pesos en infraestructura y equipos, lo que evidenciaba un alto nivel de organización y un modelo de producción continua.

Infraestructura del mega cristalizadero: nueve estructuras y equipos industriales

Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron un complejo compuesto por nueve construcciones levantadas en madera y plástico. Estas estructuras estaban adecuadas para alojar a por lo menos 15 personas, además de contar con cocina, zonas de almacenamiento de insumos químicos, espacios de secado y áreas para el empaque final del clorhidrato de cocaína.

La magnitud del sitio reflejaba una operación con capacidad industrial: contaba con generador de energía, ocho hornos microondas, dos marcianos de 462 y 250 galones, una prensa hidráulica, una lavadora, tanques de diferentes tamaños, cilindros de gas y canecas metálicas. Todo ello dispuesto para mantener un ciclo de producción constante durante las 24 horas del día.

Insumos y maquinaria incautada: toneladas de químicos listos para producir cocaína

Durante el registro, las tropas incautaron 3.885 litros de insumos líquidos, entre ellos cetona, ácido sulfúrico y amoníaco, sustancias esenciales para la cristalización del alcaloide. También decomisaron 5.525 kilogramos de insumos sólidos como urea, soda cáustica y amoníaco sólido.

Según información oficial, este mega cristalizadero tenía la capacidad de producir hasta cinco toneladas semanales de clorhidrato de cocaína. En el mercado ilegal, esta producción equivaldría a más de 15.000 millones de pesos, cifra que evidencia el impacto económico de la operación militar.

Impacto en las economías ilícitas y compromiso del Ejército Nacional

La destrucción de esta infraestructura representa un golpe contundente a las finanzas de organizaciones narcotraficantes que operan en Casanare. La capacidad logística del complejo demostraba la intención de consolidar un centro de producción a gran escala, lo que habría permitido abastecer rutas ilegales nacionales e internacionales.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección del territorio casanareño y la lucha frontal contra el narcotráfico, destacando que continuarán las operaciones para identificar y desarticular otras estructuras dedicadas a este tipo de actividades criminales.