CANAL RCN
Colombia

Definida la fecha para el Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencias 2026: UNGRD lo confirmó

El ejercicio contará con dos momentos durante el día para que ciudadanía en general e instituciones revisen estrategias y aspectos a mejorar.

UNGRD definió la fecha para simulacro 2026.
Foto: UNGRD

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
03:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó este martes la fecha para el Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencias 2026. El ejercicio, que contará con dos momentos, quedó programado para el próximo 21 de octubre y el propósito, según la entidad, es fortalecer la preparación y respuesta de los diferentes actores frente a situaciones de emergencia en el país.

Avanza la demolición de edificios en Cali a pocos días de cumplirse el primer mes del terremoto
RELACIONADO

Avanza la demolición de edificios en Cali a pocos días de cumplirse el primer mes del terremoto

David Tamayo, director general de la UNGRD, afirma que este simulacro irá más allá de la evacuación: se busca validar, decidir y mejorar, poniendo a prueba todos los protocolos y la capacidad de tomar decisiones oportunas frente a una emergencia; lo anterior, recordando la última crisis vivida el 10 de agosto: “Prepararnos es anticiparnos a la ocurrencia de un desastre”, afirmó Tamayo.

Serán dos fases durante el simulacro

El simulacro del 21 de octubre se dividirá en dos momentos, según lo confirmó la UNGRD en su boletín oficial: en primera instancia, a las 10:00 a.m., tendrán participación las entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, instituciones educativas, comunidades, familias y ciudadanía para que verifiquen sus medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección.

En un segundo momento, a las 2:00 p.m., se espera que participen alcaldías y gobernaciones para validar las Estrategias Territoriales de Respuesta de Emergencias junto con los mecanismos de coordinación, toma de decisiones, gestión de información, y activación de capacidades.

Tembló nuevamente en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos
RELACIONADO

Tembló nuevamente en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

 

Fortalecer capacidades luego de la emergencia del 10 de agosto

En el boletín se resalta la importancia de este tipo de ejercicios con el fin de fortalecer todas las capacidades debido a las emergencias que el país ha vivido durante los últimos días, tomando como referencia principal el sismo de 7,4 del pasado 10 de agosto; de este modo se podrán identificar fortalezas y reconocer los aspectos a mejorar para futuras eventualidades.

En los próximos días, la entidad, a través de sus canales oficiales, dará a conocer más detalles y todos los procedimientos a tener en cuenta para la participación en el simulacro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Atento a este importante cambio de sentido en la movilidad de una concurrida vía del norte de Bogotá

Gobierno Nacional

Cayeron integrantes de 'Los Orión', banda dedicada al tráfico de explosivos provenientes de Chile, Perú y Ecuador

Disidencias de las Farc

¿Quiénes son los 7 exmiembros de Comuneros del Sur a los que les reactivaron órdenes de captura?

Otras Noticias

Ministerio de Minas y Energía

Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño

La noticia fue confirmada por la ministra María Nohemi Arboleda Arango.

Independiente Santa Fe

🔴EN VIVO🔴 Santa Fe vs. Vasco da Gama: siga en directo el partido de Copa Sudamericana

Sobre las 5:00 p.m., Santa Fe recibirá en El Campín a Vasco de Gama por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Europa

Incendios en Europa y tormentas en EE. UU.: El mapa del riesgo climático en 2026

Inteligencia Artificial

La instrucción que debe darle a la IA para crear una foto suya al estilo de los años 80

Invima

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal