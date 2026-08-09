Definida la fecha para el Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencias 2026: UNGRD lo confirmó

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó este martes la fecha para el Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencias 2026. El ejercicio, que contará con dos momentos, quedó programado para el próximo 21 de octubre y el propósito, según la entidad, es fortalecer la preparación y respuesta de los diferentes actores frente a situaciones de emergencia en el país.

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David Tamayo, director general de la UNGRD, afirma que este simulacro irá más allá de la evacuación: se busca validar, decidir y mejorar, poniendo a prueba todos los protocolos y la capacidad de tomar decisiones oportunas frente a una emergencia; lo anterior, recordando la última crisis vivida el 10 de agosto: “Prepararnos es anticiparnos a la ocurrencia de un desastre”, afirmó Tamayo.

Serán dos fases durante el simulacro

El simulacro del 21 de octubre se dividirá en dos momentos, según lo confirmó la UNGRD en su boletín oficial: en primera instancia, a las 10:00 a.m., tendrán participación las entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, instituciones educativas, comunidades, familias y ciudadanía para que verifiquen sus medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección.

En un segundo momento, a las 2:00 p.m., se espera que participen alcaldías y gobernaciones para validar las Estrategias Territoriales de Respuesta de Emergencias junto con los mecanismos de coordinación, toma de decisiones, gestión de información, y activación de capacidades.

Fortalecer capacidades luego de la emergencia del 10 de agosto

En el boletín se resalta la importancia de este tipo de ejercicios con el fin de fortalecer todas las capacidades debido a las emergencias que el país ha vivido durante los últimos días, tomando como referencia principal el sismo de 7,4 del pasado 10 de agosto; de este modo se podrán identificar fortalezas y reconocer los aspectos a mejorar para futuras eventualidades.

En los próximos días, la entidad, a través de sus canales oficiales, dará a conocer más detalles y todos los procedimientos a tener en cuenta para la participación en el simulacro.