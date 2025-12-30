Revelan nuevos detalles del caso de Zulma Guzmán y envenenamiento de menores: horas previas

Un documento clave conocido recientemente ha permitido ampliar el panorama de uno de los casos más sensibles y estremecedores que se investigan actualmente en Bogotá. Noticias RCN tuvo acceso a un informe de la Fiscalía General de la Nación que revela nuevos y delicados detalles dentro del proceso judicial que se adelanta contra Zulma Guzmán Castro, señalada como la principal sospechosa del envenenamiento de dos menores de edad, quienes fallecieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio.

El caso, que ha causado profunda indignación y dolor en la opinión pública, continúa avanzando en medio de un complejo escenario judicial que involucra cooperación internacional, análisis forenses especializados y un exhaustivo seguimiento a los movimientos previos y posteriores al crimen por parte de las autoridades.

La Fiscalía revela búsquedas previas y nuevos elementos probatorios

De acuerdo con las 15 páginas presentadas por la Fiscalía para sustentar la solicitud de extradición de Guzmán desde el Reino Unido, el ente investigador estableció que la mujer habría buscado, al menos un mes antes de los hechos, información detallada sobre los efectos del talio. Este metal, altamente tóxico, es inodoro e incoloro al contacto con el aire y su comercialización está prohibida en América Latina, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones.

El documento también señala que Guzmán no solo habría indagado sobre el talio, sino sobre otros compuestos químicos, cuyos nombres no fueron revelados por razones procesales. Para la Fiscalía, estas búsquedas constituyen un indicio relevante de planeación previa, aspecto que resulta determinante dentro de la investigación penal.

El domicilio, la huida y la situación judicial en el Reino Unido

Otro de los elementos revelados en el expediente tiene relación con el servicio de mensajería que entregó las frambuesas contaminadas. Las autoridades lograron contactar al domiciliario encargado del envío, quien relató que la mujer habría insistido en que el pedido se realizara sin importar el costo, un detalle que llamó la atención de los investigadores por la urgencia con la que se habría solicitado el servicio.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que Zulma Guzmán se encontraba en Colombia al momento del envenenamiento y que abandonó el país con destino a Argentina apenas una semana después, lo que fortaleció las sospechas en su contra. Posteriormente, su rastro condujo hasta el Reino Unido, donde actualmente permanece.

La mujer se encuentra internada en un hospital británico, luego de haber sido hallada por organismos de socorro en el río Támesis, en un hecho que las autoridades calificaron como un aparente intento de atentar contra su vida, ocurrido a inicios de diciembre. Aunque fue plenamente identificada como la persona requerida por Colombia mediante una circular roja de Interpol, Guzmán no ha sido extraditada debido a que está protegida por una ley de salud mental vigente en el Reino Unido.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y adelantando gestiones diplomáticas y judiciales para que el caso no quede en la impunidad, en medio del clamor de justicia por la muerte de los dos menores y el impacto social que ha dejado este trágico suceso en el país.